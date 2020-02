Stern und Schwert

Peter Handke ist am Sonnabend in Abwesenheit mit einem serbischen Orden ausgezeichnet worden. Präsident Aleksandar Vucic ehrte den Schriftsteller in Belgrad für seinen Einsatz für Serbien mit dem Karadjordjevo-Orden mit Stern erster Klasse. Handkes gerade bei Suhrkamp erschienenes Büchlein »Das zweite Schwert. Eine Maigeschichte« hat wenig mit Serbien zu tun und entstand, bevor der Dichter zum Literaturnobelpreisträger ausgerufen wurde. Der Erzähler der »Maigeschichte« will Rache an einer Journalistin nehmen, die seine Mutter als Anhängerin der Nazis verunglimpft hat, kommt aber über die Beschäftigung mit Homer, Tolstoi, der Bibel, einem Rotkehlchen usw. nicht dazu. (dpa/jW)