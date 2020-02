Der Hammer und die Nägel

Bundesarchiv, Bild 183-W0409-300 / Kolbe, Jörg / CC-BY-SA 3.0 Das Erbe des Agitprop war für Brecht mehr als ein Holzhammer

»Brecht und das Theater der Intervention«, das war das Thema der diesjährigen Brecht-Tage in Berlin. Intervention? Sie ist »das Wundermittel unserer Zeit. Schnell rein, eingreifen, schnell raus. Große Wirkung mit wenig Aufwand. Im Krieg, in der Kunst, in der Stadtentwicklung, im therapeutischen Bereich«, heißt es im Merve-Bändchen »Glossar der Interventionen« von 2012. Ein Begriff aus dem Erbe der historischen Avantgarden, der seinen Reiz aus der Unterbrechung der Normalität gewinnt. Das aber könnte man ebenso über ein terroristisches Attentat behaupten. Die Frage ist, wer mit welcher Stoßrichtung interveniert. Und wie ist das bei Brecht? Der Begriff der Intervention lasse sich bei ihm zwar nicht finden, erläuterte Marianne Streisand, Mitorganisatorin der Brecht-Tage. Doch sei eine konzeptuelle Nähe auszumachen. Und zwar an drei Punkten: In Brechts Rede von den »kleinen wendigen Kampftruppen« auf dem Schriftstellerkongress der DDR 1956, in seiner Formulierung vom »eingreifenden Denken« und in seiner Lehrstücktheorie und -praxis. Die Tragfähigkeit dieses Ansatzes wurde in der vergangenen Woche im Literaturforum im Brecht-Haus in der Chausseestraße diskutiert – von Wissenschaftlern und Theatermachern.

Wie lässt sich Brechts Bemerkung zu den »kleinen wendigen Kampftruppen« verstehen? Hatte er die heutige freie Szene mit ihren von verschiedenen Fonds finanzierten Projekten vor Augen, wie man immer mal wieder vernimmt? Eine Kritik des Stadttheaterbetriebs? Brechts Anliegen lässt sich besser mit einem Blick auf die Entwicklung sozialistischer Theaterformen und die DDR-Kulturpolitik der 50er Jahre verstehen, wie Anja Klöck, Schauspielprofessorin aus Leipzig, in ihrem kenntnisreichen Referat ausführte. So wurde Maxim Vallentin, bis 1932 Leiter der Agitpropgruppe »Das rote Sprachrohr«, nach seinem Exil zum Leiter des Deutschen Theaterinstituts in Weimar berufen. Für Brecht wurde dort kleinbürgerlich verunstalteter Stanislawski gelehrt, während die alten Kampfformen in Vergessenheit gerieten. Seine Rede von 1956 lässt sich verstehen als Eingriff in die Debatten der Zeit und als Aufforderung, das Erbe des Agitprop für die politischen Auseinandersetzungen in der DDR nutzbar zu machen.

Brechts Formulierung vom »eingreifenden Denken« ist ein Paradox. Denken ist Reflexion, Handeln ist Eingreifen. Theater müsse man als Hammer begreifen, der die Wirklichkeit verändere, so die Position des Performance-Kurators Florian Malzacher. Wer das tue, werde alsbald alle Dinge nur noch als Nagel sehen, wandte sein Diskussionspartner, der Dramaturg Bernd Stegemann, ein, und verteidigte das Theater als Medium der Reflexion gegen dessen Zurichtung zum Schlagwerkzeug. »Eingestandenermaßen ist die Kunst eine Waffe. Eingestandenermaßen ist ein Holzhammer eine Waffe. Nach Aristoteles folgt hieraus nicht, dass die Kunst ein Holzhammer sein müsse«, schrieb Peter Hacks 1971. »Es folgt eher, dass die Kunst eine umso bessere Waffe sei, je bessere Kunst sie ist.« Es geht also um die spezifische Wirkung der Mittel des Theaters, über die in den Diskussionen aber eher Unklarheit bestand. Ohne Einblick in die Wirkweise lässt sich kaum beantworten, was eingreifendes Denken von intervenierender Gedankenlosigkeit unterscheidet.

In welche Entwicklungen Brecht eingreifen wollte und in welche man heute eingreifen müsste – solch leitende Fragen hätten den ziemlich ab­strakten Diskussionen gutgetan. Sehr vermisst wurden Theatermacher als interessierte Zuhörer, selbst die bekannte Gruppe »Rimini Protokoll« vermochte kaum ein breites Publikum zu locken. Wenn jeder nur für sich produziert, sind gemeinsame Diskussionen schwer anzustoßen. Nötig sind sie allemal.