Idlib: Delegation aus Türkei in Moskau

Istanbul. Am heutigen Montag wird eine türkische Delegation in Moskau erwartet, um über die Lage in der umkämpften syrischen Provinz Idlib zu beraten. Zuvor hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Sonnabend am Rande der Münchner »Sicherheitskonferenz« gesagt, sollten die diplomatischen Bemühungen mit Russland keine Früchte tragen, sei Ankara seinerseits zu dann notwendigen Maßnahmen bereit. Angriffe syrischer Truppen seien inakzeptabel, sagte Cavusoglu. Unterdessen hat die Türkei auch am Wochenende weiter Kriegsgerät nach Idlib geschickt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu erreichte am Sonnabend ein Konvoi u. a. mit Panzern, Haubitzen und Munition die Grenzregion. (dpa/jW)