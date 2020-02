Tausende gegen Kriegsgewinnler

Michael Dalder/REUTERS Bis zu 6.000 Menschen gingen am Sonnabend in München auf die Straße – ein Bündnis aus Parteien, Umweltgruppen, Aktivisten und Flüchtlingsorganisationen

Die Münchner »Sicherheitskonferenz« (Siko) im Luxushotel Bayerischer Hof, sie dient nicht zuletzt der Anbahnung von Rüstungsgeschäften – darauf haben am Samstag mehrere Redner der Gegendemonstration zum 56. Treffen dieser Art aufmerksam gemacht. Auf der Gästeliste der NATO-Kriegstagung standen wie jedes Jahr vor allem Vertreter des Militärbündnisses und befreundeter Regimes, zu den Sponsoren zählten Konzerne wie Rheinmetall, Airbus, Lockhead Martin und auch die Bundeswehr. 600.000 Euro ließ allein das deutsche Verteidigungsministerium für die Siko springen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Linke-Anfrage hervorgeht – »eine Art von Beihilfe zur Kriegführung und zum Waffenverkauf«, so Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Partei.

Bis zu 6.000 Menschen nahmen nach Angaben des »Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicherheitskonferenz« an den Protesten teil, davon mehr als 5.000 an der Demonstration unter dem Motto »Nein zu Krieg und Umweltzerstörung« und mindestens weitere 600 an einer Menschenkette, die sich zeitgleich in der Fußgängerzone vom Stachus zum Marienplatz aufgestellt hatte. Die Polizei sprach von rund 3.000 Demonstranten und 500 Personen in der Protestkette.

Im Konferenzhotel vertrat derweil Russlands Außenminister Sergej Lawrow eine Außenseiterposition, als er vor einer Wiederbelebung des Kalten Krieges warnte und das Ausmaß von NATO-Militärmanövern nahe der russischen Grenze kritisierte. Einfache Bundestagsabgeordnete sahen keine Chance, dort mit Antikriegspositionen zu Wort zu kommen – mit dem Antrag auf Redezeit müsse der Inhalt der Beiträge vorher eingereicht werden, sagte die Oppositionspolitikerin Heike Hänsel (Die Linke), die an der Gegendemo teilnahm, im Gespräch mit junge Welt.

Das Protestbündnis betonte in einem Redebeitrag, im Bayerischen Hof gehe es nicht um die Sicherheit der Menschen. Die Bundeswehr werbe an Schulen und auf Karrieremessen, es sei aber »kein normaler Beruf«, die Interessen des deutschen Kapitals militärisch abzusichern: »Wir stellen klar: Die Sicherheiten, die wir Menschen weltweit brauchen, sind Frieden, Freiheit, Nahrung, sauberes Wasser, medizinische Versorgung, Wohnraum, Bildung und Kleidung.« Statt dessen stehe 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs Deutschland im Rahmen des NATO-Manövers »Defender 2020« wieder an den Grenzen Russlands.

Dem Protestaufruf waren sowohl christliche Friedensfreunde als auch Mitglieder der Partei Die Linke und der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), Anarchisten, Umweltgruppen wie »Fridays for Future« und »Extinction Rebellion« sowie Organisationen von Geflüchteten gefolgt. Kurdische und türkische Linke warfen der Bundesregierung vor allem Kumpanei mit dem NATO-Partnerstaat Türkei vor, der den nordsyrischen Kanton Afrin 2018 mit Hilfe deutscher Panzer und dschihadistischer Söldner besetzt hatte.

Zu Beginn der Demonstration musste Versammlungsleiter Franz Haslbeck die polizeilichen Auflagen bekanntgeben. Dabei hielt er demonstrativ Fahnen hoch, die nicht gezeigt werden durften, obwohl sie in Deutschland nicht grundsätzlich verboten sind. Neben den Wimpeln der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungskräfte (YPG und YPJ) war dies ein Banner mit dem Porträt des in der Türkei inhaftierten Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan. Während der Vorabenddemonstration war der Aktivist Kerem Schamberger festgenommen worden, weil er eine YPJ-Fahne dabeihatte. Auf dem Polizeipräsidium habe er sich bis auf die Unterhose ausziehen und seine Fingerabdrücke abgeben müssen, berichtete Schamberger im Anschluss gegenüber junge Welt.

Auf der Abschlusskundgebung der Demonstration am Sonnabend warnte die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) vor einer weiteren Eskalationspolitik der USA gegenüber dem Iran. Im Bayerischen Hof hätten sich »Extremisten« versammelt, die mit ihrem Aufrüstungswahn gegen den Willen der Mehrheit handelten, so Dagdelen, die auch zur Solidarität mit dem in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange aufrief. Hinter Gitter gehörten nicht diejenigen, die Kriegsverbrechen aufdecken, sondern die, die sie begehen, stellte sie klar.

Über einen Vorfall am Rande der Auftaktkundgebung gab es widersprüchliche Angaben. Als sicher gilt, dass ein etwa 50jähriger Mann sich mit Benzin überschüttet und mit einem Feuerzeug in Richtung Menschenmenge bewegt hatte – und dass eine mögliche Selbstverbrennung verhindert wurde. Dies berichteten nach jW-Informationen auch Augenzeugen gegenüber der Versammlungsleitung. Allerdings war es demnach ein Iraner und nicht, wie es in ersten Polizeiberichten und Agenturmeldungen hieß, ein Iraker. Der genaue politische Hintergrund blieb bis Redaktionsschluss unklar. Nach Polizeiangaben wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.