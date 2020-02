Strategischer Stützpunkt

Alptraum in der Hölle

Die erste Nacht auf Iwo Jima kann nur als Albtraum in der Hölle beschrieben werden. Zum Teil lag es am Wetter. Iwo ist zu dieser Jahreszeit so kalt wie Ohio. Die Frontlinie hat sich von den Tropen in eine Region mit starkem Wind und langen Perioden ohne Sonnenschein verschoben. Bald schon werden sich US-Kämpfer nach den lieben alten dampfenden Dschungeln und den sonnengebrannten Atollen sehnen. Während dieser bitteren Nacht ließen die Japaner schwere Mörser und Raketen sowie Artillerie auf das gesamte Gebiet zwischen Strand und Flugplatz hernieder regnen. Zweimal trafen sie Feldlazarette am Strand. Viele Männer, die nur verwundet worden waren, wurden getötet. Der Kommandoposten eines der Angriffsbataillone wurde direkt getroffen, wobei mehrere Offiziere getötet wurden. Bei einem Artilleriebataillon in Strandnähe wurden zwölf Männer getötet. Eine Gruppe von Sanitätsleuten verkleinerte sich von 28 auf elf. Die Sanitäter nahmen es – wie üblich – hin.

Am Morgen lagen am Strand viele Tote. Gleich ob Amerikaner oder Japaner – sie hatten eines gemeinsam. Sie waren mit größtmöglicher Gewalt gestorben. Nirgendwo im Pazifikkrieg habe ich so stark verstümmelte Körper gesehen. Viele wurden genau in zwei Hälften geschnitten. Beine und Arme lagen etwa 15 Meter von jedem Körper entfernt. Nur die Beine waren leicht zu identifizieren – Japaner, wenn sie Khakigamaschen, Amerikaner, wenn sie Leinengamaschen trugen. An einer Stelle im Sand, weit weg von den nächstliegenden Toten, sah ich Eingeweide liegen, viereinhalb Meter lang.

Aus dem Bericht des Kriegsreporters Robert Sherrod, erschienen am 5. März 1945 im Time-Magazin