Euro-Gruppe: Varoufakis legt Mitschnitte vor

Athen. Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis übergab am Freitag dem Präsidenten des Parlaments in Athen einen USB-Stick mit Tonaufnahmen aus der Euro-Gruppe vom Jahr 2015. Varoufakis’ Worten zufolge beweisen die Aufnahmen, dass einige Geldgeber für ihre finanzielle Hilfe die Verarmung des griechischen Volkes wünschten. Parlamentspräsident Konstantinos Tasoulas ließ den Stick sofort zu Varoufakis zurückbringen. »Wenn jemand geheime Mitschnitte veröffentlichen will, muss er es auf eigene Verantwortung machen«, sagte er. Varoufakis hatte bereits 2015 für Aufsehen gesorgt, als er die Mitschnitte zugab. Sie wurden aber bislang nicht veröffentlicht. Varoufakis führt eine kleine Gruppe mit acht weiteren Abgeordneten im 300 Sitze umfassenden griechischen Parlament an. (dpa/jW)