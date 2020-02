Barrikaden gegen Pipeline

Chris Helgren/REUTERS

In Tyendinaga in der kanadischen Provinz Ontario haben am Mittwoch (Ortszeit) Angehörige des Mohawk-Volkes Eisenbahnschienen blockiert. Wie Reuters berichtete, protestierten sie u. a. mit Barrikaden und einem Schneepflug (siehe Foto) gegen den Bau der Pipeline »Coastal Gas-Link«. Diese soll über eine Länge von 670 Kilometern Erdgas aus dem Nordosten der Provinz British Columbia nach Kitimat transportieren. Die Protestierenden kritisieren umweltschädliche Auswirkungen des Projekts. Der Zugverkehr war am Mittwoch den sechsten Tag in Folge unterbrochen. (jW)