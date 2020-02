Nachschlag: Was Sache ist

REUTERS/Thomas Peter Naturschutzpark Kangaroo Valley Bush Retreat in New South Wales, Australien (23.1.2020)

Hintergründiges zu den Feuern in Australien. Seit Monaten steht der Kontinent in Flammen. Jetzt zeigen – bis zum 7. Mai online auf 3sat.de – die Reporter Sandra Ratzow und Philipp Abresch mit »Australien in Flammen«, was Sache ist. Sie reisen mit Betroffenen. Sind dem Feuer nah. Sprechen mit vielen. Und erfahren: Das Jahrhundertfeuer kam nicht unerwartet, denn es brennt »down under« immer öfter. Wälder verwandeln sich in Feuersbrünste. Tiere sterben qualvoll. Über den Städten wird der Himmel gelb. Am Horizont gibt es nur Rauch. Die Helfer sind tapfer, aber die Brände stärker. Der Premierminister erleidet indes eine verdiente Schlappe: Kein Betroffener will ihm die Hand schütteln. Einige haben aber Ideen, was zu tun sei. Nur manch wichtige Frage stellt der sonst eindringlich gemachte Film nicht: Warum geht alles so weiter? Und wieso verlangt Australien keine internationale Hilfe gegen das Feuer? (giso)

kurzlink.de/Australien-Feuer