Italien: Weg frei für Prozess gegen Salvini

Rom. Der Weg für einen Gerichtsprozess gegen Italiens früheren Innenminister Matteo Salvini ist frei. Der Senat in Rom stimmte am Mittwoch mehrheitlich für die Aufhebung der Immunität von Salvini. Der Chef der rechten Lega wird von einem Gericht in Catania auf Sizilien des »Amtsmissbrauchs« und der »Freiheitsberaubung« beschuldigt. In dem Fall in Catania geht es um 116 Flüchtlinge, die Salvini im Juli vergangenen Jahres an Bord des Schiffs »Gregoretti« der italienischen Küstenwache de facto festgesetzt hatte. Salvini hatte dem Schiff über mehrere Tage hinweg die Einfahrt in einen italienischen Hafen verweigert. (AFP/jW)