EU-Parlament für Förderung von Gasprojekten

Strasbourg. Das EU-Parlament hat den Weg für die Förderung milliardenschwerer Gasprojekte in der Europäischen Union freigemacht. Die Abgeordneten lehnten am Mittwoch mehrheitlich einen Einspruch von Grünen und Linken ab, die weitere Investitionen in Projekte zur Nutzung fossiler Energieträger als klimaschädlich kritisieren. Eine im Oktober von der EU-Kommission veröffentlichte Vorschlagsliste nahm das Parlament an. (dpa/jW)