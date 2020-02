Forscher werten Onlinekanäle aus

Berlin. Auf alternativ zum Mainstream geltenden Internetportalen tummeln sich allein in deren deutschsprachigen Kanälen bis zu 50.000 »Rechtsextremisten«. Dies ist das Ergebnis eines von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Forschungsprojektes des Institute for Strategic Dialogue (ISD) über das »Onlineökosystem« jener Szene. Die Studie sollte am Dienstag abend nach jW-Redaktionsschluss offiziell in Berlin vorgestellt werden. Untersucht worden sind demnach unter anderem 129 Kanäle des Messenger-Dienstes »Telegram«, 115 Gruppen des russischen Facebook-Imitats »VK« und 79 Kanäle des Videoportals »Bitchute«. Die Autoren gehen davon aus, »dass 15.000 bis 50.000 deutschsprachige Personen mit rechtsextremen Ansichten« diese Plattformen nutzen. Immerhin 92 Kanäle würden offen den Nazismus unterstützen, 35 seien mit »identitären und ethnonationalistischen Gruppen« verbunden. (jW)

kurzlink.de/ISD-Studie2020