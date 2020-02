Nachschlag: Bizarrer Moment

Bernd von Jutrczenka/dpa Niederlage oder geschickter Schachzug? Das Abendprogramm der ARD war ganz dem angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gewidmet (10.2.2020, Berlin)

Das Abendprogramm der ARD stand im Zeichen des Sturmtiefs »Annegret«, wie es mehrfach hieß. Hatte doch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Verzicht auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz angekündigt, während Orkan »Sabine« tobte. Auf die Nachrichten folgte eine Sondersendung, in der »AKK« ihre Entscheidung als klugen Schachzug verkaufte. Darauf die Talkshow »Hart aber fair«, in der Grünen-Politiker Cem Özdemir die CDU aufforderte, in der Auseinandersetzung mit der AfD die »Tradition Konrad Adenauers« nicht zu verraten. Ein weiterer bizarrer Moment folgte, als die »Tagesthemen« Stimmen vom Treffen eines CDU-Ortsvereins in Hünxe am Niederrhein einholten: Armin Laschet wolle man behalten, aber einer aus NRW könne es schon sein, der nach oben nachrücke, vielleicht Friedrich Merz, der habe Durchsetzungskraft, verlautete aus der im Schnitt vielleicht etwas in die Jahre gekommenen gutbürgerlichen Runde, die ganz gewiss den Faschisten in ihrem Höhenflug ein Schnippchen schlagen wird. (jt)