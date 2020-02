Ein grobschlächtiger Harlekin

Claudette Barius/Warner Bros/dpa »Etwas wie ein Film will sich so nicht ergeben«

Für seine Zerstörung der Figur des Jokers hat Joaquin Phoenix am Sonntag seinen Oscar bekommen. Aus dem teuflisch Bösen ist bedauerlicherweise ein gestörter Pausenclown geworden. Doch ist der Joker sowieso Geschichte. Mit »Birds of Prey. The Emancipation of Harley Quinn« von Cathy Yan ist bereits der Film in den Kinos, der davon handelt, wie man über seinen Verlust hinwegkommt. Es tut weh, es kommt auch nicht allzuviel Gutes dabei heraus, aber es scheint notwendig gewesen zu sein.

Streng genommen kommt der Joker in »Birds of Prey« nicht vor, es sei denn als Name, als Chiffre »J«, als Beziehungsmodell. Harley Quinn war in den Comics zunächst die den Joker im Arkham Asylum behandelnde Psychiaterin, später dann – auf den seltsamen Wegen der Übertragung und Gegenübertragung – seine Freundin, sein weibliches Spiegelbild, wenn man so will.

In dem Film nun ist sie bereits seine Ex. Eine kurze Animation als Prolog klärt über die Trennung auf. Es ist ein Film über den Verlust eines Liebesobjekts. Eine Katastrophe.

Harley Quinn (Margot Robbie) terrorisiert Gotham City nun auf eigene Rechnung. Sie futtert unter Tränen viel Schokoladeneis und besorgt sich als Schoßtier eine Hyäne, die auf den vielsagenden Namen Bruce hört.

Ohne den Schutz ihres Freundes scheint sie Freiwild geworden zu sein. Jeder Kriminelle glaubt, sich an ihr rächen zu müssen. Sie hat andere Probleme. Ihr Hauptproblem ist, dass man sie einfach nicht in Ruhe das perfekte Spiegeleisandwich essen lässt.

Wie man das perfekte Spiegeleisandwich zubereitet, wird in dem Film gezeigt. Zudem wird gezeigt, wie man das Sandwich im Dekolleté eines Harlekinkostüms bunkert, während man lästigerweise Ziel einer müßigen Verfolgungsjagd auf den Straßen von Gotham City ist.

Das beinhaltet schon das ganze Problem des Films. Das einigermaßen lächerliche Detail – so ein Spiegeleisandwich als Zeichen von hedonistischer Emanzipation – ist wichtiger als das große Ganze (die Straßen von Gotham City). Etwas wie ein Film oder gar eine Emanzipationsgeschichte will sich so nicht ergeben. Es ist eher eine Ansammlung von Fragmenten anderer Filme – Trickfilmgroteske, Rezeptvideo, Romanze, Mafiakomödie, Musikvideo usw. Eine Ansammlung von Trailern, die im Grunde in jedem Augenblick vorbei sein könnte und dennoch nie zu einem Ende kommt. Ein Appetithappen für eine TV-Serie.

Diese noch nicht gedrehte Serie würde von weiblichen Superheldenfiguren handeln, die alle eine kleine Emanzipations-, Verlust- oder Rachegeschichte laufen haben. Eine gekündigte, von den Vorgesetzten mies behandelte Polizistin (Rosie Perez), eine Mafiaprinzessin mit Armbrust (Mary Elizabeth Winstead), eine minderjährige Taschendiebin (Ella Jay Basco) und eine vom Mafiaboss (Ewan McGregor) zur persönlichen Chauffeurin beförderte Nachtclubsängerin (Jurnee Smollett-Bell). Zusammen wären diese Figuren die »Birds of Prey«; wie sie zusammenkommen, der Pilotfilm zur Serie.

Wie die Nachtclubsängerin ihre Version von James Browns »It’s a Man’s World« singt, ist eine der besten Szenen des ganzen Films. Sie ist so in sich abgeschlossen, von den anderen isoliert wie alle anderen.

»Birds of Prey – The Emancipation of Harley Quinn« ist ein Titel wie einer dieser Schundromane aus dem 18. Jahrhundert. »Juliette oder die Vorteile des Lasters« oder so was ähnliches. Tatsächlich ist der Film ziemlich sadistisch – Beine werden gebrochen, Gesichtshäute abgezogen, Gurgeln durchschnitten usw. Bei allem Sadismus fließt dennoch scheinbar kaum ein Tröpfchen Blut. Es ist ein aseptischer Sadismus, mehr der Sadismus von »Tom und Jerry« als der von »Juliette«, rein zeichenhaft, repetitiv, aber ohne moralphilosophische Abschweifungen. Gewaltakte ohne Folgen, ohne Debatte, ohne … Emanzipation.

Das Vorbild scheinen die alten, gewaltverliebten Hongkong-Actionfilme zu sein. In denen ging es vornehmlich um die Grandezza der Choreographie, um die Anmut der Heldinnen beim Knochenbrechen. Sie waren selten wirklich grobschlächtig. Ein grobschlächtiger Harlekin ist auch nicht übermäßig lustig. Man ahnt, warum der Joker sich von seiner Freundin zu trennen hatte.