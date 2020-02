Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte am Dienstag zur Debatte im UN-Sicherheitsrat:

Die Bundesregierung muss angesichts des Nahostplans der US-Regierung umgehend konkrete Schritte für ein Ende der Gewalt in der Region ergreifen und im UN-Sicherheitsrat die unilateralen Versuche der USA zur Legitimierung der Annexionspolitik der Netanjahu-Regierung entschieden zurückweisen. Der Vorstoß aus Washington ist ein dreister Annexionsplan, der die Konflikte im Nahen Osten ganz bestimmt nicht lösen, sondern zuspitzen wird.

Der Plan der USA wirft keine Fragen auf, wie Außenminister Heiko Maas sagte, sondern er führt unschwer erkennbar in eine weitere Katastrophe im Nahen Osten. Die Palästinenser wurden nicht nur ignoriert, ein palästinensischer Staat wäre nach dem Trump-Plan zudem von illegalen israelischen Siedlungen zerteilt und erstreckte sich nur auf 15 Prozent des ehemaligen palästinensischen Mandatsgebiets. Das ist ein klarer Rückschritt hinter den Oslo-Prozess, der von der Bundesregierung unmissverständlich verurteilt werden muss.

Statt die unilaterale Nahostpolitik der USA durch ihre Passivität zu stützen, muss die Bundesregierung ihre klare Unterstützung für eine Sicherheitsratsresolution der palästinensischen Delegation gegen den Trump-Plan erklären und gemäßigte Kräfte in Israel gegen die Trump-Netanjahu-Allianz unterstützen. Das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel muss ausgesetzt werden, bis die Netanjahu-Führung an den Verhandlungstisch zurückkehrt.

»Fridays For Future« plant für den 24. April den nächsten globalen Klimastreiktag. Dazu teilte die Bewegung am Dienstag mit:

Nachdem bereits im vergangenen Jahr an vier Aktionstagen weltweit für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels gestreikt wurde, soll der Druck auf die Entscheidungsträger im April aufrechterhalten werden. Besonders im Fokus stehen in Deutschland Verkehrs- und Energiesektor, in denen die Emissionen durch die Blockadehaltung der Bundesregierung nach wie vor nicht mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel sind.

»14 Monate nach dem Beginn der Klimastreiks ist die große Koalition noch weiter vom 1,5-Grad-Ziel entfernt – allein das sollte Motivation genug sein, jetzt auf keinen Fall damit aufzuhören. Durch die Klimagerechtigkeitsbewegung ist die Klimakrise zwar endlich auch in Deutschland zum Topthema geworden, doch all das hilft nichts, wenn die Bundesregierung wie etwa im Verkehrssektor weiter jeden Fortschritt blockiert. Jetzt liegt es an uns, in diesem Jahr noch unbequemer zu werden, damit sich die vergangenen Monate nicht wiederholen können«, so Jaro Abraham aus Potsdam. Während die Planungen für den Aktionstag noch am Anfang stehen, haben bereits gestern Fridays-For-Future-Gruppen in über 120 Städten ihre Streiks für den Tag angekündigt. Im Laufe der kommenden Wochen werden Proteste in weiteren Städten dazukommen. »In nahezu allen Ländern haben die Regierungen im letzten Jahr auf ganzer Linie versagt. Während besonders in Deutschland alles dafür getan werden sollte, dass Kohle, Öl und Gas bald der Vergangenheit angehören, sendet die Groko etwa mit der Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks ›Datteln IV‹ ein fatales Zeichen in die Welt«, so Christina Schliesky aus Hochneukirch.