»Nordsee«-Beschäftigte im Warnstreik

Bremerhaven. Bei der Schnellrestaurantkette »Nordsee« sind am Dienstag Beschäftigte in Bremerhaven in den Warnstreik getreten. Sie protestierten damit gegen einen möglichen Stellenabbau, wie das Magazin »Buten un binnen« von Radio Bremen vorab am Dienstag berichtete. Es geht demnach vor allem um die Sicherung des Standortes Bremerhaven mit rund 120 Beschäftigten. (jW)