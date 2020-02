Angriff auf Real-Beschäftigte

Rolf Vennenbernd/dpa Nichts Neues auch bei Real: Das Management wirtschaftet den Betrieb herunter, die Beschäftigten müssen leiden (Impression aus Markt in Neuss, 11.2.2020)

Der Verkauf der Supermarktkette Real rückt in greifbare Nähe. Der Mutterkonzern Metro hat sich mit einem Konsortium um den Finanzinvestor SCP und den Immobilieninvestor X-Bricks grundsätzlich über den Verkauf seiner Supermarkttochter geeinigt, wie Metro am Dienstag mitteilte. Einzelne offene Punkte würden jedoch noch verhandelt. »Die Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrages soll in den kommenden Tagen erfolgen«, schrieb Metro-Chef Olaf Koch in einem Brief an die Mitarbeiter von Real.

Nach dem Verkauf soll die Supermarktkette mit 277 Märkten und rund 34.000 Beschäftigen zerschlagen werden. Zwar wollen die Käufer einen »Kern von mindestens 50 Real-Märkten« für mindestens 24 Monate weiter betreiben, wie Koch schreibt. Der größte Teil der Filialen soll jedoch an andere Händler wie Edeka oder Kaufland verkauft werden. »Die neuen Betreiber werden verpflichtet, die Real-Mitarbeiter auf der jeweiligen Fläche zu übernehmen«, gab Koch in seinem Brief an. Einer Reihe von Standorten ohne überzeugende wirtschaftliche Perspektive droht allerdings die Schließung. Die Käufer gingen aber davon aus, »dass die Zahl der zu schließenden Standorte unter 30 liegen wird«, schrieb Koch. Wo es betriebsbedingte Kündigungen geben wird, soll Koch zufolge eine bereits Ende vergangenen Jahres abgeschlossene Betriebsvereinbarung soziale Härten mildern. Sie sieht nach früheren Angaben des Betriebsrats Abfindungen von maximal zwölf bis 14 Monatsgehältern vor.

Verdi teilte am Dienstag mit, die Gewerkschaft nutze »alle Möglichkeiten, um die Interessen der Real-Beschäftigten im Verkaufsprozess zu vertreten und abzusichern«. Es sei klar, dass an erster Stelle Metro und die Erwerber von Real in der Pflicht stünden. »Wir bleiben bei unseren Forderungen, dass die Beteiligten ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und für eine nachhaltige Beschäftigungssicherung sowie den Schutz durch Verdi-Tarifverträge sorgen.« Die Arbeit der Betriebsräte müsse gesichert werden, es dürfe keine Ausgliederung an selbständige Kaufleute erfolgen. »Die Situation bei Real ist aufgrund jahrelanger Managementfehler und unterlassener Investitionen sehr schwierig.« Umso wichtiger sei es, dass auch die Politik ihrer Verpflichtung nachkomme, um alle Möglichkeiten zu nutzen, auf Metro und letztlich alle potentiellen Erwerber einzuwirken. Es gehe darum, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. (dpa/jW)