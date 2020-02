In der Tradition der »Schill-Partei«

Daniel Bockwoldt/dpa Landesvorsitzender Dirk Nockemann (AfD) spricht auf dem Hamburger AfD-Parteitag (11.1.2020)

Seine Partei sei »hanseatisch, mutig, unbequem«, verkündete Dirk Nockemann, Landeschef und Spitzenkandidat der Hamburger AfD für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar, bei der Vorstellung der Wahlplakate im Januar. Die Slogans auf den Plakaten verraten allerdings, dass die protofaschistische Partei an der Elbe mit derselben dumpfen Mischung aus Deutschtümelei und Hass auf Migranten, Randgruppen und alles, was sie für links hält, antritt wie andernorts. »Weltoffen! Aber nicht für Banden und Clans!« heißt es da oder: »Wir handeln, Asylmissbrauch beenden!«

Im Wahlprogramm stehen die Themen »innere Sicherheit« und »Migration« an erster Stelle. Man habe sich »dem entschiedenen Kampf gegen Kriminalität und die Erosion des Rechtsstaates« verschrieben, ist da zu lesen. Ausländische Straftäter seien »zwingend« abzuschieben, »Kriminelle« im allgemeinen härter zu bestrafen. Die Stadt sei die »Hochburg des Linksextremismus in Deutschland«, »gewalttätige Antifagruppierungen« seien als terroristische Vereinigungen einzustufen, Polizei und Justiz müssten mehr Geld bekommen und so weiter.

Mit dem Fokus auf die innere Sicherheit und der Person Nockemann steht Hamburgs AfD ganz in der Tradition der »Partei Rechtsstaatliche Offensive« (PRO), auch »Schill-Partei« genannt. Die Partei des früheren Richters Ronald Schill erzielte mit der Konzentration auf dieses Thema bei der Bürgerschaftswahl 2001 auf Anhieb 19,4 Prozent – ein erfolgreicher Test. Zum ersten Mal in der BRD wurden »Rechtspopulisten« mit medialer Unterstützung in die Regierung gehievt. Nockemann saß für die PRO in der Bürgerschaft, war Schills Büroleiter, als der Innensenator war, und für einige Monate dessen Nachfolger im Amt. Die Auswirkungen auf die Hamburger Polizei sind bis heute zu spüren. Hardliner wie Hartmut Dudde, Gesamteinsatzleiter beim G-20-Gipfel im Juli 2017, kamen in der Schill-Zeit hoch.

Von zweistelligen Wahlergebnissen kann die AfD in der Hansestadt heute nur träumen. In den Umfragen liegt sie bei sieben Prozent, und mehr wird es wohl auch nicht werden. Immerhin dürfte ihr der Einzug in die Bürgerschaft sicher sein, der ihr bei der Wahl 2015 mit 6,1 Prozent nur knapp gelang. Damals galt der 2013 gegründete Landesverband im AfD-Spektrum noch als moderat, wurde von Jörg Kruse geführt, der wie Parteigründer Bernd Lucke Wirtschaftsprofessor in Hamburg war. Kruse trat 2018, von Streitigkeiten zermürbt, aus der Partei aus. Seit diesem »Paukenschlag«, schrieb die Welt am Sonntag am vergangenen Wochenende, orientiere sich die Partei weiter nach rechts, habe Anhänger des völkisch-nationalistischen »Flügels« in ihren Reihen.

»Der Flügel hat durchaus seine Berechtigung«, zitierte das Blatt den AfD-Fraktionschef Alexander Wolf. Die Initiative »AfD-Watch Hamburg« bezeichnet Wolf als wichtigsten Mann der Partei in Hamburg. Der Anwalt sei eloquent und verstehe es, »bürgerlich-honorig« aufzutreten, habe aber eine »jahrzehntelange Sozialisation in der extremen Rechten« hinter sich, vor allem bei den Republikanern und der rechten Münchner Burschenschaft Danubia. Wolf erfand den im Frühjahr 2019 gestarteten Lehrerpranger »Neutrale Schulen Hamburg«, der von anderen Landesverbänden kopiert wurde.

Durch sachorientierte Arbeit im Plenum und in den Ausschüssen der Bürgerschaft fiel die AfD in der ablaufenden Legislaturperiode nicht auf. Anträge und Anfragen stellt sie in der Regel nur, um Vorlagen für ihre Hetze zu erhalten, etwa als sie vom Senat wissen wollte, wieviel Geld Hamburg in den letzten Jahren für Flüchtlinge ausgegeben habe. In der Bürgerschaft ist die Fraktion nahezu komplett isoliert, alle Anträge wurden abgelehnt. Allein die FDP stimmte 41 AfD-Anträgen zu – nach den Ereignissen von Thüringen will sie davon aber nichts mehr wissen.