Kaufpreise für Wohnraum steigen mehr als Mieten

Berlin. Die Preise für Wohnraum steigen in der BRD weiter an. Die Angebotsmieten wuchsen im Jahr 2019 um 3,5 Prozent, wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Frühjahrsgutachten des Branchenverbands »Zentraler Immobilien-Ausschuss e. V.« hervorgeht. Im Vorjahr waren die Angebotsmieten mit 3,8 Prozent noch etwas stärker gestiegen. Die geforderten Preise für Eigentumswohnungen würden dagegen unverändert steigen. Sie lagen der Studie zufolge im vergangenen Jahr 9,7 Prozent über dem Vorjahr. (dpa/jW)