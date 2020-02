Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr

Kiel. Seit gestern streiken die Busfahrer in Mecklenburg-Vorpommern wieder. »Von den unangekündigten Warnstreiks werden die Verkehre der Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH betroffen sein«, erklärte Verdi-Nord-Pressesprecher Frank Schischefsky am Sonntag in Kiel. Genauer wurde er im Gegensatz zu den Warnstreiks der vergangenen Wochen nicht, denn Nahbus plane, externe Unternehmen als Streikbrecher einzusetzen. (dpa/jW)