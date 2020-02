Größere Stellenvernichtung bei Daimler

Christoph Schmidt/dpa Um seinen Posten zu halten, opfert Vorstandschef Ola Källenius schon mal zehntausend oder mehr Beschäftigte (Nürtingen, 9.10.2019)

Um die Aktionäre gnädig zu stimmen und wohl auch seine eigene Haut zu retten, plant Daimler-Vorstandschef Ola Källenius offenbar, mehr Stellen zu streichen als zunächst angekündigt. 15.000 Stellen sollen mittels Abfindungen, Frühpensionierungen und Altersteilzeit abgebaut werden, wie das Handelsblatt (Montagausgabe) berichtete. Bisher war nur von mindestens 10.000 die Rede gewesen. Das Kürzungsvolumen soll demnach den Umfang von 1,4 Milliarden Euro »deutlich« übersteigen, die Källenius im November bei der Präsentation seiner Strategie für die kommenden Jahre genannt hatte. Dies will das Blatt aus Konzernkreisen erfahren haben.

An diesem Dienstag soll Källenius in Stuttgart Daimlers aktuelle Jahresbilanz und den Plan für die schärferen Einschnitte vorlegen. Dem Bericht zufolge sind »viele Investoren verstimmt«, nachdem das Unternehmen zuletzt drei sogenannte Gewinnwarnungen herausgegeben hatte. Laut Handelsblatt will der schwedische Vorstandschef »auf einen Mix aus Investitionen in nachhaltige Luxusfahrzeuge und hartem Sparkus« setzen, um den Börsenwert von Daimler wieder steigen zu lassen.

Der Gesamtbetriebsrat betonte, er kenne die Zahl nicht und wolle sie auch nicht weiter kommentieren. Es gebe eine Vereinbarung mit der Unternehmensleitung, die in erster Linie zum Inhalt habe, Abläufe und Prozesse anzupassen. Der Vorsitzende des Daimler-Betriebsrates, Michael Brecht, verlangt von der Konzernspitze das Vorlegen einer Strategie, die der Belegschaft »Orientierung und Klarheit« gebe. Es herrsche unter den Beschäftigten eine Stimmung »zwischen Wut und Enttäuschung«, sagte Brecht dem Handelsblatt. »Ich glaube an unser Unternehmen. Wir sind keine Abwickler wie die Treuhand«, so der Betriebsratschef.

Nach vorläufigen Zahlen hat Daimler 2019 einen operativen Gewinn von 5,6 Milliarden Euro erzielt, halb soviel wie 2018. Noch nicht berücksichtigt sind weitere Kosten im Zusammenhang mit der sogenannten Dieselaffäre, die der Konzern erst vor knapp drei Wochen öffentlich gemacht hatte: Für Rückrufe und Verfahren weltweit rechnet er mit weiteren 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro – zusätzlich zu den 1,6 Milliarden, die im Laufe des Jahres schon dafür zur Seite gelegt wurden. Källenius hatte den Posten des Vorstandsvorsitzenden im Mai 2019 von Dieter Zetsche übernommen und hat seither die Gewinnerwartungen mehrfach nach unten korrigiert. (dpa/jW)