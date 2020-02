Berliner Gewerkschaft kritisiert NATO-Manöver: Gegen Militärtransporte auf der Schiene

Der Landesverband Berlin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft kritisierte am Montag das Manöver »Defender 2020« unter dem Motto »Gegen Militärtransporte auf der Schiene«:

Die Berliner Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) spricht sich gegen Militärtransporte auf der Schiene aus. Generell übt die Gewerkschaft scharfe Kritik am bevorstehenden US-Manöver »Defender Europe« und fordert, »die deutsche Beteiligung an diesem Manöver einzustellen«. Einen entsprechenden Beschluss fasste die EVG Berlin.

Ausgerechnet rund um den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges starte die US-Armee ihr Großmanöver mit Unterstützung von 15 NATO-Ländern sowie zwei weiteren Verbündeten. Das Ziel der Übung sei der Transport und Verteilung von Truppen und Waffen aus den USA nach Deutschland, Polen, Georgien, ins Baltikum und nach Finnland. Insgesamt sollen 37.000 Soldaten teilnehmen. »Damit ist es das größte Militärmanöver in Europa seit Ende des Kalten Krieges«, stellt die EVG fest. Deutschland werde dabei eine zentrale Rolle spielen, da der Transport wesentlich über deutsches Territorium geführt werde.

»Die EVG Berlin ist gegen dieses Großmanöver«, heißt es in der Entschließung. Andere Länder könnten es als Kriegsvorbereitung deuten. Zu befürchten sei ein neuer Rüstungswettlauf. »Vor diesem Hintergrund sprechen wir uns auch gegen die geplante Erhöhung des Rüstungsetats aus«, bekräftigen die Gewerkschafter aus Berlin.

Die Gewerkschafter verweisen in diesem Zusammenhang auf das Programm der EVG, in dem es u. a. heißt, dass der Grundsatz gelte, »dass Frieden nicht durch kriegerische Maßnahmen erreicht werden kann.« Außerdem will sich die Gewerkschaft »weiterhin intensiv für Abrüstung und Völkerverständigung einsetzen. Ein Schwerpunkt hierbei bildet das internationale Engagement der EVG.«

Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko (Die Linke) vom Montag: Behörden missbrauchen Mobiltelefone als Ortungswanzen

Sowohl die Bundespolizei als auch das Bundeskriminalamt setzen wieder deutlich mehr Stille SMS, IMSI-Catcher und Funkzellenabfragen ein. Das ist nicht nur ein schwerer Eingriff in die Privatheit der Telekommunikation, sondern auch ein Missbrauch privat beschaffter Telefone als Ortungswanzen, kritisiert der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko von der Fraktion Die Linke.

Im zweiten Halbjahr 2019 hat die Bundespolizei 27.778 Stille SMS versandt, das BKA 34.938. Damit erzeugen die Behörden einen Kommunikationsvorgang mit Standortdaten, die dann bei den Telefonanbietern abgefragt werden. (…)

Das Urteil, das der Berliner Rechtsanwalt Lukas Theune vor zwei Jahren beim Bundesgerichtshof zur Einhegung von Stillen SMS erstritt, scheint folgenlos zu sein. (…) Wir lehnen diese Überwachungsphantasien ab. Statt der Schwächung sicherer Telekommunikation sollte das Bundesinnenministerium helfen, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung überall Standard wird.