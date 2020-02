Erfolgreicher Widerstand

Am Sonnabend konnten Antifaschisten in der ungarischen Hauptstadt einen Erfolg vermelden: Bis zu 800 Gegendemonstranten waren in Budapest im Varosmajor-Park erschienen, um eine Veranstaltung anlässlich des »Tags der Ehre« von Neonazis aus ganz Europa zu stören. »Das war die größte und am besten organisierte Gegendemonstration der vergangenen Jahrzehnte«, erklärte ein Vertreter der Antifa in Ungarn gegenüber junge Welt.

Laut ihren Angaben waren bis zu 400 schwarz gekleidete Faschisten in Budapest aufmarschiert, um an den »Ausbruch« deutscher Wehrmachtssoldaten, Angehöriger der Waffen-SS und kollaborierender ungarischer Truppen und Pfeilkreuzler gegen Ende des Zweiten Weltkriegs aus der durch die Rote Armee belagerten Budapester Burg zu »gedenken«. Von den damals 20.000 bis 25.000 Soldaten überlebten nur wenige hundert.

Mit Pfeifen, Trommeln und lauten Rufen störten die Gegendemonstranten die Neonaziveranstaltung. Neben Absperrungen trennte auch ein riesiges Polizeiaufgebot die Faschisten von den Protesten. Laut Medienberichten kam es zu Übergriffen auf die Antifaschisten. Wie auch ein Vertreter der Antifa in Ungarn bestätigte, hätten Neonazis versucht, die Gegendemonstranten zu provozieren, mussten dann allerdings vor diesen fliehen.

Laut der ungarischen Nachrichtenagentur MTI waren die Teilnehmer der Neonaziversammlung zum Teil in deutsche und ungarische Weltkriegsuniformen gekleidet. Sie trugen Abzeichen oder Fahnen einschlägiger ungarischer Organisationen wie »Betyarsereg«, »Hatvannegy Varmegye Ifjusagi Mozgalom«, »Hammerskins Hungary« oder »Legio Hungaria«, die die Kundgebung auch organisiert hatte. Neben den ungarischen Fahnen waren auch solche von tschechischen oder bulgarischen faschistischen Organisationen zu sehen. Über Lautsprecher wurden zeitgenössische Soldatenlieder gespielt.

Die erste Rede hielt ein Vertreter aus der BRD. Wie das ungarische Wochenmagazin Magyar Narancs online berichtete, machte Matthias Drewer von der Partei »Die Rechte« die Versammelten darauf aufmerksam, dass der Feind nicht »Müller« heiße, sondern »Rothschild, Goldman und Sachs«. Seine Rede schloss er mit einem Zitat Adolf Hitlers, des, wie er sagte, »größten deutschen Staatsmanns«: »Es genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses: Ich glaube, sondern der Schwur: Ich kämpfe!« Im Anschluss an Drewer sprach Bela Incze von »Legio Hungaria«. In seiner Rede drohte Incze, der auch zu den Organisatoren der Kundgebung zählt, vor allem den Gegendemonstranten.

Im Vorfeld waren zwei der von den Neonazis angemeldete Demonstrationen von der Polizei bereits verboten worden. Das Verbot des Aufmarsches im Varosmajor-Park wurde allerdings von einem Gericht aufgehoben. Nicht verboten wurde eine »Wandertour in Erinnerung an den Ausbruch«. Wie in den vergangenen Jahren bekamen deren Teilnehmer auch am Sonnabend wieder die Möglichkeit, unter anderem in Wehrmachtsuniformen durch die Budapester Burg zu laufen, wo die »Wanderung« begann.

In Abgrenzung zu den faschistischen Veranstaltungen hatten sich die Verwaltungen des ersten, zweiten und zwölften Bezirks geeinigt, gemeinsam in der Burg an die »Belagerung Budapests« zu erinnern. Vertreten waren dabei sowohl Bürgermeister aus dem Regierungslager der extrem reaktionären Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban als auch der liberalen Opposition.

Der erst im Oktober gewählte linksliberale Oberbürgermeister der ungarischen Hauptstadt, Gergely Karacsony, sagte auf der Veranstaltung: »Ich freue mich, dass wir anlässlich eines 75jährigen Jubiläums darüber sprechen können, dass das fürchterliche Leid, das vor 75 Jahren über die Stadt kam, das Leid von uns allen ist.« Das berichtete das linke Onlineportal merce.hu. »Wir sollten keine Rangordnung aufstellen, wessen Leiden wichtiger gewesen ist, nicht darüber reden, wer wirklicher Patriot ist, sondern wie wir gemeinsam eine Stadt ohne Leid schaffen können«, so Karacsony weiter.

In einer kurzen Notiz auf merce. hu kommentierte der linke ungarische Publizist Gaspar Miklos Tamas dieses linksliberale Gedenken der »neuen Führungsfiguren des demokratischen Budapest« mit den Worten: »Genau, weder Tante Schönberger, ihr sechsmonatiger Enkel, noch Heydrich und Himmler haben überlebt.«

Die der ungarischen Regierung nahestehenden Medien versuchten am Samstag vor allem die antifaschistischen Proteste zu skandalisieren. In einem Bericht des Nachrichtensenders Hir TV hieß es beispielsweise, dass »sich Antifaschisten nennende Demonstranten« die »Gedenkveranstaltungen zum Tag des Ausbruchs« gestört hätten. Diese seien letztlich »friedlich« zu Ende gegangen. Mer ce. hu macht in einem Artikel darauf aufmerksam, dass mit dieser Berichterstattung vor allem die von einzelnen Bezirksverwaltungen organisierten Erinnerungsveranstaltungen mit dem Neonazitreffen vermischt werden. So entstehe der Eindruck, die Antifaschisten hätten auch die Feierlichkeiten der Bezirksverwaltungen gestört.

Dennoch zeigten sich die Vertreter der Antifa in Ungarn gegenüber junge Welt zufrieden. Es sei 2020 gelungen, die Faschisten zu einem öffentlichen Thema zu machen. Zudem hätten die Bezirksverwaltungen versucht, die Neonaziveranstaltungen aus der Burg zu verbannen. »Das Ziel ist, dass wir nächstes Jahr die gesamte Nazidemonstration verhindern können.«