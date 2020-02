Stühlerücken beim Berliner Verlag

Berlin. Wechsel an der Spitze von Berliner Zeitung und Berliner Kurier: Der erst kürzlich zum Chefredakteur mit Schwerpunkt für digitale Produkte bei der Berliner Zeitung berufene Matthias Thieme wird mit sofortiger Wirkung alleiniger Chefredakteur beider Blätter. Die bisherigen Chefredakteure Jochen Arntz und Elmar Jehn »werden das Unternehmen verlassen und sich neuen Aufgaben widmen«, wie der Berliner Verlag am Montag mitteilte. Thieme wird den Angaben zufolge mit Herausgeber Michael Maier die Weiterentwicklung der Print- und Onlineausgaben vorantreiben. Im Herbst hatte die Kölner Mediengruppe DuMont die beiden Regionalblätter an das Unternehmerehepaar Silke und Holger Friedrich verkauft. (dpa/jW)