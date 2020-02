Boris Roessler/dpa

Orkantief »Sabine« hat in Teilen Europas am Sonntag und Montag Schäden angerichtet. Vor allem im Nordwesten des Kontinents blieben Haushalte ohne Strom, Zugfahrten und Flüge fielen aus. Es kam zu mehreren Todesfällen und etlichen Verletzten. In Deutschland stellte die Bahn den Fernverkehr am Sonntag im ganzen Land ein, auch am Montag kam es noch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr. In mehreren Gebieten Bayerns ist am Montag die Stromversorgung ausgefallen. In Frankfurt am Main knickte ein Baukran ab (Bild), sein Ausleger stürzte in das Dach des Doms. (dpa/jW)