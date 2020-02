Führungskrise in der CDU

Bernd von Jutrczenka/dpa Bitte hier entlang: Annegret Kramp-Karrenbauer verlässt nach ihrer Pressekonferenz am Montag die Bühne im Berliner Konrad-Adenauer-Haus

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach 14 Monaten ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt und gleichzeitig ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärt. Das teilte die 57jährige am Montag nach den Debatten um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen überraschend in Berlin mit.

Kramp-Karrenbauer betonte dabei, dass die – von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewünschte – Aufteilung der Ämter ein Fehler gewesen sei: Die »Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz« habe die CDU geschwächt. Es seien derzeit »starke Fliehkräfte in unserer Gesellschaft und in unserer Volkspartei CDU« zu spüren. Deshalb sei sie zu der Überzeugung gekommen, dass beide Ämter wieder in eine Hand gehörten. Um die CDU zu stärken, verzichte sie auf eine Kandidatur, bleibe aber Parteivorsitzende, bis ein Parteitag über die Kanzlerkandidatur entschieden hat. Verteidigungsministerin werde sie auf Wunsch der Kanzlerin bleiben.

Damit steuert die CDU auf einen Machtkampf zu, der auch Merkel in Bedrängnis bringen und Auswirkungen auf den Fortbestand der Bundesregierung haben könnte. Die SPD forderte umgehend Klarheit über den weiteren Kurs des Regierungspartners. »Die Vorgänge an der Spitze der CDU sind sehr besorgniserregend«, sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Die CDU befinde sich »in einem Richtungsstreit« und sei »seit längerem erkennbar führungslos«. Sie müsse ihr Verhältnis zur extremen Rechten klären.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sprach von einer »dramatischen Situation«. »Es gibt die Gefahr, dass ein noch größeres Machtvakuum entsteht. Die Union muss klären, wie sie unter diesen Bedingungen eine stabile Regierung tragen kann. Alle Parteien sind jetzt gefragt, nicht parteistrategisch zu taktieren, sondern eine klare Brandmauer gegen die AfD hochzuhalten«, sagte sie gegenüber dpa. Die Linkspartei sieht die CDU vor einer Richtungsentscheidung: »Rechtsoffen à la Merz oder konsequent gegen Rechtsbündnisse. Auch die Grünen müssen sich entscheiden, ob sie für eine linke Alternative oder ein Bündnis mit der CDU stehen«, schrieb Parteichef Bernd Riexinger auf Twitter. (dpa/jW)