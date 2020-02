Bürgerbündnis

+ Update 17:33 +

Martin Schutt/dpa Björn Höcke, (r) Fraktionsvorsitzender der AfD, gratuliert Thomas Kemmerich (l., FDP), dem neuen Thüringer Ministerpräsidenten

Das bundesdeutsche Bürgertum hat sich schon lange entschieden, neben der rassistischen auf die offen faschistische Karte zu setzen. Siehe die fast ununterbrochenen fremdenfeindlichen Kampagnen der vergangenen 40 Jahre – angefangen mit dem Mord an zwei Vietnamesen durch Neonaziterroristen 1980 in Hamburg. Neu ist: Im Unterschied zu damaligen Profiteuren wie »Republikanern« oder DVU verfügt die AfD, die lächerlich, aber wirksam unter »rechtspopulistisch« läuft, mit Abgeordneten in allen 16 Landtagen und im Bundestag über genug Organisationskraft und finanzielle Mittel, um sich für lange Zeit einrichten zu können.

Alle drei Rechtsparteien waren Ausgründungen aus CDU/CSU und FDP. Es war eine Frage der Zeit, wann sich die »Mitte« zum »bürgerlichen Bündnis« auch mit dem faschistischen Flügel der AfD bereitfinden würde. Am 1. September 2019 plapperte MDR-Moderatorin Wiebke Binder in der Sendung zur sächsischen Landtagswahl das schon mal aus. Die Empörung war groß und gespielt.

Thomas Kemmerich bringt zusammen, was zusammengehört. Er kalkulierte mit den Stimmen der AfD, die CDU machte mit. Womit das Ergebnis feststand. Der Bürgerblock im Bett mit Faschisten, »unseren Leuten«, wie es in Sachsens CDU heißt. Die deutsche Exportindustrie meckert noch, das wird sich ändern. Zweck ist schließlich, den Haufen aus Pöblern und Mordanstiftern vorzeigbar zu machen.

Das Modell lieferte Thüringen 1930. Die NSDAP saß mit nur sechs Abgeordneten im Landtag, stellte aber erstmals in einer Landesregierung den Minister für Inneres und Volksbildung. Dieser Wilhelm Frick – später Reichsinnenminister und in Nürnberg 1946 als Kriegsverbrecher gehängt – verfasste Erlasse wie »Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum« und gegen die »Verseuchung durch fremdrassige Unkultur«. Zu Höcke gibt es keinen Unterschied. Der rief z. B. 2018 in einem Buch dazu auf, »sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen«. Er bestritt den Landtagswahlkampf 2019 auf zumeist vollen Plätzen damit, eine »Abschiebeinitiative 2020«, »selbstverständlich auf dem Boden des gültigen Rechts«, anzukündigen. Wer ihn wählte, kannte das.

Die Linke antwortete auf das Absehbare mit hilflosem Blumenwerfen im Landtag. Sie hat seit 2014 in der von ihr geführten Koalition viel in die Bekämpfung des »Unrechtsregimes« DDR gesteckt. Das Bewusstsein dafür, was die Frick-Nachfolger im Buchenwald-Land vorhaben, wurde nicht besonders geschärft. »Rot-Rot-Grün« hat eine gewaltige Mitschuld am AfD-Aufstieg, auch wenn der den Hartz-IV-Parteien zu verdanken ist. Die Höcke-Partei ergänzt die Verarmungspolitik mit chauvinistischer Sozialdemagogie. Daraus wird sich auch im Bund etwas machen lassen, egal wie lange Kemmerich regiert.