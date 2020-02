Blau im Weltraum

Paramount Pictures/dpa Demnächst bei Zalando: Überschalligelschuhe

Der gemeine Überschalligel (lat.: Erinaceus supersonus) ist dem gemeinen Menschen (lat.: Homo sapiens) höchstens in digitaler Form bekannt. Sonic ist ein blaues Videospielmaskottchen der frühen 90er Jahre, entworfen von der Firma Sega, konzipiert als Gegen­entwurf zu Nintendos omnipräsentem Klempner Super Mario. Die Schnelligkeit des knuffig-coolen Viehs ist vergleichbar mit der von Speedy Gonzales oder der des Road Runners auf Panzerschokolade – in einer Zeit, als Bits und Megahertz noch etwas galten, sollte sie die überlegene Rechengeschwindigkeit der eigenen Konsole symbolisieren. 2001 war Sega ganz aus dem Rennen, nach dem Flop der Dreamcast stellte man die eigene Hardwareproduktion ein. Sonic hingegen überlebte auf anderen Plattformen, dargestellt in zwei und drei Dimensionen, immerfort düsend im Sauseschritt.

In Hollywood, am Reißbrett entstand nun ein Kinofilm, um das übriggebliebene Sympathiepotential des stacheligen Wesens auszuschöpfen. Als Hintergrundgeschichte hat man was mit Weltraum und einer magischen Eule deliriert. Die berühmten goldenen Ringe, in der Spielvorlage fürs Punktesammeln wichtig, dienen als intergalaktische Wurmlöcher. Sonic muss vor irgendwas Bösem fliehen, irgendeinen Plan erfüllen, sich in Sicherheit bringen, vor allem aber Freunde finden. Mittlerweile lebt der Igel nämlich vereinsamt in einem Ein-Zimmer-Erdlochappartement am Rande der fiktiven Kleinstadt Green Hill in Kalifornien. Mit dem Alter des anthropomorphen Tiers verhält es sich etwas seltsam: Laut Sega ist Sonic fünfzehn Jahre alt, im Film physiognomisch allerdings eher zehn. Sein Verhalten ist mal reichlich kindisch, beinahe vorschulhaft verspielt, dann wieder pubertär bis adoleszent, was durch wiederholte Anspielungen auf die Droge Speed noch verstärkt wird. Besonders irritierend ist eine Szene, in der der ständig nackte, stark behaarte, aber geschlechtslose blaue Spacesäuger aus der Dusche kommend und in ein Handtuch gewickelt einen auf sexy macht. Kriminell bescheuerter Nonsens, der in den hypersensiblen USA hoffentlich ebenso bescheuerten Wirbel macht.

Jeff Fowlers Regiedebüt besteht aus den herkömmlichen Zutaten: Philanthropie, Heldenverehrung, militärisch-industrieller Komplex und Werbeanzeigen. Es wird ums Leben und die Heimat gekämpft, dass es nur so scheppert. Andauernd fliegen Raketen herum, explodiert irgendwas, wird scharf geschossen. Die FSK hält sich mit ihrer Freigabe ab sechs offensichtlich lieber an die Infantilität des Films als an seine Waffengewalt. Stellenweise punktet »Sonic the Hedge­hog« mit durchaus originellen Einfällen. Sieht man konsequent über die hanebüchenen Logiklöcher hinweg, sorgen spritzige Animationen für Abwechslung.

Unangefochtenes Highlight ist Jim Carrey als Bösewicht Dr. »Eggman« Robotnik. Man lässt ihn einfach machen und hält die Kamera drauf. Da stört es auch nicht, dass die Körperlichkeit des schlaksigen Komikers genau genommen nicht zur im Original rundlichen Figur passt. Carrey schneidet pausenlos unbeschreiblich dämliche Grimassen und spielt Theater wie im Komödienstadel. Weil er auf der Leinwand das tut, was er am besten kann, kreischte das junge Publikum im Kinosaal an Stellen mit Carrey wie am Spieß. James Marsden mimt währenddessen den Widersacher alles Sinisteren, den »all-American« Polizeihelden, und konterkariert Carreys Gesichtsfasching gelungen stoisch.

Für die deutsche Synchronfassung hat man den in der werberelevanten Zielgruppe superbeliebten Youtuber Julien Bam engagiert. Der 31jährige aus Aachen zählt auf dem Videoportal aktuell sage und schreibe 5,7 Millionen Abonnenten. Sein Portfolio besteht aus bunten Tanz- und Musikvideos, Kurzfilmen, quatschigen Comedyeinlagen, Stylingtipps und einem eigenen Haarspray für die Generation Z. Seinen Sonic spricht er witzig, wenn auch ohne großen Wiedererkennungswert, den Anforderungen an eine Mainstreamsprecherrolle im Jahr 2020 angemessen.

Insgesamt ist »Sonic the Hedgehog« ein harmloses Vergnügen, aber bestimmt erfolgreich genug für die nächste endlose Abfolge günstig produzierbarer Sequels mit internationalem Appeal. Krach, Krieg und Kaufen kommen in der VR China und der BRD heute genauso gut an wie in Japan und den USA. Nach 99 Minuten haben Kinder aber vor allem eines gelernt: Überschalligelschuhe kommen aus Herzogenaurach.