Auf zu neuen Märkten

Siphiwe Sibeko/REUTERS Skepsis angebracht: Merkel beim PR-Termin im Gespräch mit Auszubildenden im BMW-Werk in Rosslyn bei Pretoria (6.2.2020)

Die Bilder sollen für sich sprechen: Auf ihrer Stippvisite im südlichen Afrika diskutiert Angela Merkel mit Studenten und lässt sich mit jungen Auszubildenden im BMW-Werk am Rande der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria ablichten. »Wir wollen Sie unterstützen, wo immer wir können«, sagte die Kanzlerin laut Internetauftritt der Bundesregierung dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, der Deutschland »eines der erfolgreichsten Ausbildungssysteme« attestierte. Wem Merkels Unterstützung in erster Linie gilt, lässt sich allerdings schon an der Zusammensetzung ihrer Reisegruppe ablesen. Für den jeweils eintägigen Trip nach Südafrika und Angola hat sich die Kanzlerin eine laut Regierungssprecher Steffen Seibert »hochrangige« Wirtschaftsdelegation eingeladen. Das trifft den Nerv der beiden Gastgeber Ramaphosa und João Lourenço, die beide seit weniger als drei Jahren im Amt sind, als Reformer auftreten und um Investoren aus dem Ausland buhlen.

Südafrikas Staats- und Regierungschef Ramaphosa hat dabei einigen Vorsprung vor seinem angolanischen Amtskollegen. Sein Land ist ein wichtiger Partner der deutschen Industrie, die mit rund 600 Firmen in Südafrika vertreten ist und etwa 100.000 Menschen beschäftigt. Mehr als die Hälfte der Investitionen deutscher Unternehmen auf dem Kontinent floss nach Südafrika. BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen betreiben Werke in dem Staat, bereits seit dunkelsten Apartheidzeiten. Das Land verfügt zudem über die weltweit größten bekannten Vorkommen an Platingruppenmetallen, die beispielsweise beim Bau von Fahrzeugkatalysatoren benötigt werden. Ramaphosa selbst war Teilhaber und Aufsichtsrat beim inzwischen vom neuen Marktführer Sibanye-Stillwater geschluckten Platinförderer Lonmin, dessen größter Abnehmer die deutsche BASF war. Am Rande der Lonmin-Mine Marikana erschoss die Polizei am 16. August 2012 34 streikende Arbeiter. Ramaphosa hatte die Staatsmacht einen Tag zuvor per E- Mail zum Durchgreifen aufgefordert.

Dass derselbe Ramaphosa keine sechs Jahre später, im Februar 2018, als neuer Hoffnungsträger an die Staatsspitze rückte, hatte vor allem mit seinem Vorgänger Jacob Zuma zu tun, der den Staat und die staatseigenen Betriebe durch und durch korrumpiert und an den Rand des Bankrotts geführt hatte. Eine Folge dieser ausufernden Selbstbereicherung ist die derzeit offen zutage tretende Krise des Stromversorgers Eskom. Der hochverschuldete Staatskonzern kann infolge über Jahrzehnte verschleppter Wartungsarbeiten, verzögerter Fertigstellungen neuer Kraftwerke und vertraglicher Verpflichtungen zum Kauf minderwertiger Kohle derzeit die Stromversorgung nicht mehr gewährleisten. Die Folge sind planmäßige Abschaltungen, derzeit zwischen ein- und zweimal täglich für jeweils zweieinhalb Stunden. Der Schaden für die Industrie ist immens, im vergangenen Jahr rutschte Südafrika bereits in die Rezession, für dieses Jahr erwartet die Weltbank ein Miniwachstum von einem halben Prozent. Bei einer Erwerbslosenquote von knapp 40 Prozent ist das für den von Ramaphosa versprochenen Aufschwung alles andere als ausreichend.

Südafrikas Regierung nutzt die Krise derweil, um die im neoliberalen Flügel des regierenden African National Congress (ANC) seit langem angestrebte Privatisierung Eskoms voranzutreiben. Ramaphosa will den Staatskonzern dazu zunächst in drei Einheiten zerschlagen. Dass er die Privatisierungspläne bisher nicht offen kommuniziert, liegt vor allem am Gegenwind aus den Reihen der Gewerkschaften. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist auch zu verstehen, dass Merkel ihm nun »eine glückliche Hand« bei Reformen wünschte. Deutsche Firmen warten jedoch bereits auf Aufträge sowohl für Infrastruktur zur stärkeren Nutzung alternativer Energieträger als auch für Filtertechnik für die bestehenden Kohlekraftwerke.

Auch deshalb wurde Ramaphosa nun wie bereits beim Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende 2018 als Aufräumer und Antikorruptionskämpfer umschmeichelt. Dass die deutsche Bundesregierung und die Kreditanstalt für Wiederaufbau den Bau der beiden größten Kohlekraftwerke Südafrikas mit Exportgarantien und Krediten im Jahr 2007 selbst auf den Weg gebracht hatten, wird dabei gern vergessen (jW berichtete). Auch die Beteiligung deutscher Firmen am sogenannten Arms Deal im Jahr 1999 fand in Pretoria nun keine Erwähnung. Wegen dieses von schweren Korruptionsfällen begleiteten, größten Waffengeschäfts im demokratischen Südafrika steht Zuma, damals Vizepräsident, derzeit vor Gericht.

Statt dessen bot Merkel am Freitag in Angola ihre Unterstützung im Kampf gegen die Korruption an. Auch dort ging es ansonsten aber vor allem um den Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen, sprich das Erschließen neuer Märkte. Angola, zweitgrößter Erdölförderer Afrikas, hat kaum Industrie und spielt für den deutschen Außenhandel bisher keine wesentliche Rolle. Doch das Land möchte deutsche Kriegsschiffe kaufen. Diesen Wunsch wollte Merkel schon 2011 dem korrupten damaligen Präsidenten José Eduardo dos Santos erfüllen, das Projekt scheiterte jedoch am Gegenwind der Opposition in Deutschland. Inzwischen läuft es dank Lourenço unter dem Etikett »Unterstützung eines Reformers«.