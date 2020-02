Axel Heimken/dpa Mehrere Verbände, Initiativen und Parteien hatten zu der Demonstration in Hamburg aufgerufen

Vor dem Hamburger Hauptbahnhof wehten rote Fahnen einträchtig neben denen der Grünen Jugend im kalten Südwestwind. Ein Orkan war für den Sonntag angesagt, politisch stehen die Zeichen im Lande schon seit Mittwoch auf Sturm. Wegen der Vorgänge in Thüringen hatten sich an diesem Freitag abend an die 1.000 Demonstranten am Bahnhof versammelt. Unter dem Motto »Kein Fußbreit! Gemeinsam gegen Faschismus« hatte ein breites Bündnis mobilisiert, das von »Fridays for Future« und den Jusos bis zur Antifa und der Interventionistischen Linken (IL) reicht.

Gegen wen es geht, ist an diesem Abend klar. »In Hamburg sagt man tschüss! AFDP und CDU«, steht auf einem Pappschild, das ein Demonstrant hochhält. Emily Laquer von der Hamburger IL bekundet gegenüber jW, sie habe keine Probleme damit, mit den Nachwuchsorganisationen von SPD und Grünen zu demonstrieren. »Nicht, wenn es gegen die FDP geht«, sagt sie. Genauso sieht das der Bürgerschaftsabgeordnete Stephan Jersch von der Partei Die Linke. Die Beteuerungen der Hamburger FDP-Spitze, die sich erst nach anfänglichem Herumgeeiere deutlich von den Thüringer Parteifreunden distanzierte, hält er für taktisch motiviert. »Denen geht der Arsch auf Grundeis«, meint er. Gut zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl stehen die Elbliberalen in einer aktuellen Umfrage bei fünf Prozent – und die wurde vor den Ereignissen von Erfurt erhoben.

Hinter dem Lautsprecherwagen geht es durch die Mönckebergstraße, die zentrale Einkaufsstraße der Stadt. Der Ruf »Siamo tutti antifascisti« (Wir sind alle Antifaschisten) kommt noch zaghaft, da er offenbar nicht allen Demonstranten vertraut ist. Besser klappt die Parole »Wer lässt sich mit Nazis ein – FDP, Scheißverein!«, die von den Fassaden der Kaufhäuser widerhallt. Gegenüber der Petrikirche stoppt der Zug zur Zwischenkundgebung vor dem Gebäude, in dem bezeichnenderweise sowohl die Geschäftsstelle der CDU- als auch die der AfD-Bürgerschaftsfraktion ihren Sitz haben.

Der Eingang des Gebäudes ist von einer Polizeikette geschützt. Eigentlich unnötig, denn der Protest ist heute rein verbal. Deutliche Worte findet Karim Kuropka, Vorsitzender des AStA der Universität Hamburg. »Abgrundtiefen Ekel« habe er am Mittwoch empfunden, als Thomas Kemmerich sich mit den AfD-Stimmen zum Thüringer Ministerpräsidenten wählen ließ. Schuld an dieser Entwicklung sei auch die »Hufeisentheorie«, die eine »Mitte« konstruiere und Linke und Rechte gleichsetze. »Es gibt diese angebliche Mitte nicht«, ruft Kuropka aus. CDU und FDP seien »radikale Neoliberale«, die für eine Ordnung stünden, in der Menschen gnadenlos ausgebeutet würden.

Auch Christoph Kleine, der sich bei der IL ebenso engagiert wie bei der Seebrücke Hamburg, kritisiert die »verlogene Rede von der Mitte«. Er warnt davor, zu glauben, dass das »politische System der Bundesrepublik uns vor Rassismus und Faschismus schützen wird«. Es seien Zehntausende von Menschen gewesen, die schon am Mittwoch vor FDP-Büros gezogen seien, die Kemmerich zum Rückzug gezwungen hätten. Christiane Schneider, die scheidende innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, fordert die Demonstranten auf, »wachsam zu bleiben«. FDP und CDU hätten in Thüringen »das Spiel der AfD gespielt«.

Die Rechtspartei triumphiere jetzt, sagt Schneider, und verweist auf einen Ausspruch des AfD-Chefs Jörg Meuthen, mit der Wahl von Kemmerich sei »der Bann gebrochen«. Es sei das erste Ziel dieser Partei gewesen, den »Konsens zu zerstreuen«, dass es mit ihr keine Zusammenarbeit geben dürfe – und das sei ihr gelungen, ausgerechnet in Thüringen, wo »der Naziflügel« in der AfD besonders stark sei. Kein Demonstrant an diesem Freitag abend würde wohl einem Sticker der Initiative »AfD-Watch Hamburg« widersprechen, der in Hamburg derzeit an Laternenpfählen und Stromkästen zu lesen ist. »Die AfD sollte nicht mehr Prozent haben als ein Alsterwasser«, heißt es darauf. Das Biermischgetränk, das anderswo auch »Radler« genannt wird, hat einen Alkoholgehalt von etwa 2,5 Prozent.