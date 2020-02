Junge Roma zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen vom Donnerstag

Statement der Jugendselbstorganisation von Roma, Amaro Drom e. V., zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen vom Donnerstag:

Wir sind zutiefst enttäuscht angesichts der Wahlen im Parlament von Thüringen, bei denen der Landes- und Fraktionschef der FDP in Thüringen mit den Stimmen von AfD-Rechtsradikalen in die Position des Ministerpräsidenten gewählt wurde. Wir sind der Meinung, dass die Entscheidung der Thüringer Landesverbände von FDP und CDU einen verheerenden Schaden für die Demokratie in Deutschland anrichten wird. Das ist ein gefährliches Signal für alle Menschen, die sich für eine demokratische und gleichberechtigte Gesellschaft engagieren. (...)

Wir sehen das als eine klare Ablehnung der solidarischen und vielfältigen Gesellschaft, die zu negativen Konsequenzen wie einem Anstieg der rechten Gewalt und Hass gegen Minderheiten führen wird.

Solche Vorfälle (...) zeigen uns leider, dass sich die deutsche Gesellschaft immer noch nicht der historischen Fehler der 1930er Jahre bewusst ist. Das schnelle Vergessen von tragischen Ereignissen, welche damals in Deutschland passiert sind, setzt Menschen mit Migrationshintergrund sowie andere Minderheiten einer große Gefahr aus und lässt sie alleine mit Diskriminierung und Rechtsextremismus. (...)

Wir sind der Meinung, dass eine Regierung, welche mit Stimmen von Rechtsradikalen an die Macht kommt (…), nicht die thüringische Bevölkerung repräsentieren kann. (...) Deshalb ist eine Neuwahl in Thüringen die einzige Möglichkeit, diese politische Krise in dem Bundesland zu lösen.

Die hessische Landtagsfraktion der Partei Die Linke erklärte am Donnerstag zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am 2.6.2019: Weiter Widersprüche zwischen Generalbundesanwalt und Landesinnenminister Beuth

Innenminister Peter Beuth (CDU) bleibt bei seinen Darstellungen vom November 2019. Demnach haben dem Generalbundesanwalt alle Geheimdienstinformationen zu den mutmaßlichen Lübcke-Mördern Stefan Ernst und Markus H. bereits seit Juni 2019 vollständig vorgelegen. Auch werde Markus H. in den Geheimberichten aus 2013 und 2014 nicht erwähnt. Wieso der ermittlungsführende Generalbundesanwalt gegenüber dem Deutschen Bundestag schriftlich etwas anderes behauptet hat, wollte Beuth nicht kommentieren. Die Widersprüche dazu bleiben somit leider bestehen, da die Bundesanwaltschaft keinen Vertreter in den Innenausschuss schicken wollte.

Innenminister Beuth habe auf die Fragen der Linken eher beiläufig bekanntgegeben, dass insgesamt dreizehn Behörden in ganz Deutschland Daten an den GBA geliefert hätten, so Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion. Daraus sei zu schließen, dass es über Ernst und H. auch bei zahlreichen anderen Verfassungsschutzbehörden Erkenntnisse und Vorgänge gäbe.

Neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) scheinen fast alle Geheimdienste Informationen über die mutmaßlichen Mörder und Rechtsterroristen zu besitzen. Wenn das stimmt, dann zeigt sich, wie hoch aktiv und mobil Stefan Ernst und Markus H. sich in der Naziszene bewegt haben – entgegen allen Einschätzungen der Behörden zu rein regionalen Neonazistrukturen in Hessen.