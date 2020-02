»Wahlen« in Kamerun

Zohra Bensemra/REUTERS Symbolische Demokratie: Stimmabgabe von Staatschef Paul Biya bei der Präsidentschaftswahl am 7. Oktober 2018 (Jaunde)

Eigentlich hätte es in der westafrikanischen Präsidialrepublik Kamerun bereits 2018 Parlamentswahlen geben müssen. Diese sollen nun am Sonntag zeitgleich mit Kommunalwahlen stattfinden. Angeführt wird das Land seit 1982 von Paul Biya, dem Staatschef mit der zweitlängsten Regierungszeit weltweit. Wenn seine Zeit als Premier (1975–1982) mit eingerechnet wird, ist der 86jährige Autokrat gegenwärtig sogar unangefochten derjenige, der am längsten zwanghaft an seiner Machtposition festhält. Am 22. Oktober 2018 hatte er sich in einer von Wählern und Opposition diskreditierten Abstimmung eine siebte Amtszeit gesichert.

Am 11. Juli 2018 hatte Biya zunächst per Dekret den Parlamentswahltermin um zwölf Monate verschoben. Wie das Nachrichtenportal Cameroon-Info am 19. Juni 2019 berichtete, hatte sich der Langzeitpräsident zu dieser Zeit erneut an Premierminister Joseph Dion Ngute und den Vorsitzenden des Senats gewandt, um eine Verlängerung der Frist für die noch anstehende Wahl zu erreichen. In dem in »sozialen Medien« zirkulierenden Dokument forderte er unter Verweis auf die in der Verfassung eingeräumte Möglichkeit, Kommunal- und Parlamentswahlen zum gleichen Zeitpunkt abhalten zu können, die weitere Verlängerung des Mandats der Abgeordneten bis zum nächstmöglichen Abstimmungstermin. Biya hielt dies offenbar für notwendig, um »eine reibungslose Sitzung des Parlaments im November«, bei der es um die Haushaltsplanung gehen sollte, garantieren zu können.

Diese politischen Ränkespiele sind jedoch nicht das einzige Problem für progressive Kräfte in Kamerun. Das Deutsche Reich hatte sich das Gebiet 1884 einverleibt, und es euphemistisch als »Schutzgebiet« bezeichnet. Tatsächlich war es jedoch eines der am grausamsten geführten deutschen Kolonialreiche. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Gebiet im Versailler Vertrag zunächst unter Kontrolle des Völkerbunds gestellt. Der erteilte Großbritannien und Frankreich den »Zuschlag« für das nunmehr geteilte Territorium. Paris hielt fortan das Mandat für den größeren zentralen und östlichen Teil Kameruns, London für die westlichen Regionen. Nach der Unabhängigkeit 1960 (Frankreich) respektive 1961 (Großbritannien) gab es faktisch ein zweigeteiltes Land zwischen einem zur Assimilation gezwungenen frankophonen »Hinterland« und einem anglophonen Gebiet, das durch die »indirekte Herrschaft« britischer Kolonialisierung geprägt war.

Auch wenn Kamerun am 20. Mai 1972 per Referendum zu einer »Vereinigten Republik« wurde, hat das Land diesen Status reell nie erreicht. Die Menschen im anglophonen Westen fühlen sich trotz formaler Gleichstellung weitgehend diskriminiert und der de facto frankophonen Zentralregierung in Yaoundé untergeordnet. Seit dem Jahr 2016 gab es zunehmend Bestrebungen, an dieser Situation grundlegend etwas zu ändern. Nachdem zunächst Lehrer und Anwälte streikten, eskalierte der Konflikt 2017 zu einem bewaffneten. Hintergrund der anfänglichen Streiks war die Dominanz frankophoner Beschäftigter im anglophonen Westen trotz fehlender Qualifikationen. Am 1. Oktober 2017 riefen die Unabhängigkeitsbefürworter der beiden Regionen Southwest und Northwest schließlich symbolisch die Republik »Ambazonien« aus. Seither sind rund 3.000 Menschen durch den von Biya gewaltsam unterdrückten Konflikt ums Leben gekommen, 73.000 sind im Inland vertrieben oder ins Ausland geflüchtet. Viele der aus ihren Dörfern Geflohenen harren seither im angrenzenden Urwald aus, ohne Infrastruktur und gesicherte Versorgung.

Nachdem Biya im November 2019 den Wahltermin offiziell veröffentlicht hatte, erreichte die Gewalt in »Ambazonien« einen neuen Höhepunkt. Die presbyterianische Kirche Kameruns konstatierte am 21. Januar in einem öffentlichen Appell: »Seit einigen Wochen erreichen uns Berichte und Bilder von barbarischen und unmenschlichen Vorgängen wie Schießereien, Tötungen, kolossaler und kollateraler Zerstörung von Eigentum durch das Verbrennen von Häusern.« In »sozialen Medien« ist gar die Rede von einem Genozid.

Nicht nur die »Ambazonier« verweigern sich unter diesen Umständen einer Wahl. Auch der Großteil der Opposition hat zu einem Boykott der Abstimmung aufgerufen, so dass die absolute Mehrheit im Parlament, über die Biyas »Demokratische Bewegung des kamerunischen Volkes« seit 1997 verfügt, wohl erhalten bleiben wird.