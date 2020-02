Marijan Murat/dpa Unter anderem Bau- und Großprojekte im Inland sollen die geschmälerten Gewinnchancen beim Exportgeschäft abmildern helfen (Stuttgart, 4.2.2020)

Die »fetten Jahre« seien vorbei, behauptet die Kapitalseite in der BRD gern, um damit Lohnkürzungen und andere gegen die Beschäftigten gerichtete Maßnahmen zu begründen. Aktuelle Zahlen zum produzierenden Sektor in der Bundesrepublik kommen den Unternehmenschefs dabei gelegen – und weisen auf eine tatsächliche Schwäche der auf Export ausgerichteten Volkswirtschaft hin. So hat die deutsche Industrie zum Jahresende einen heftigen Produktionseinbruch verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, lag die Gesamtherstellung 3,5 Prozent niedriger als im Vormonat. Das ist der stärkste Rückgang seit Anfang 2009, als die konjunkturellen Folgen der Weltwirtschaftskrise von 2007/2008 sichtbar wurden. Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Herstellung laut Statistikbehörde um 6,8 Prozent und damit so stark wie seit Ende 2009 nicht mehr.

Die Produktionsentwicklung im Dezember war eher schwach. Die Industrie verringerte ihre Warenherstellung zum Vormonat um 2,9 Prozent. Am Bau brach die Aktivität um 8,7 Prozent ein. Lediglich der Energiesektor stützte die Gesamtentwicklung. Im gesamten vierten Quartal ging die Produktion des verarbeitenden Gewerbes um 1,9 Prozent zurück, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte.

Besonders stark waren die Rückgänge im Maschinenbau und in der Autoindustrie. Die zuletzt schwache Entwicklung der Produktion und der Auftragseingänge deute darauf hin, »dass die Konjunkturschwäche in der Industrie noch nicht überwunden ist«, kommentierte das Ministerium. Allerdings relativierte man dort auch die Angaben. Aufgrund einer hohen Anzahl an »Brückentagen« im Dezember dürfte der Rückgang der Industrieproduktion überzeichnet sein, hieß es.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), eine der mächtigsten Unternehmensvereinigugnen der BRD, rechnet auch 2020 mit viel Gegenwind. »Wir erwarten ein schwaches Wachstum der Weltwirtschaft von erneut nur drei Prozent«, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Freitag. Der Verband verwies zudem auf anhaltende Unsicherheiten wie die künftigen Handelsbeziehungen Großbritanniens zur EU. Die hiesige Wirtschaft werde weiterhin vom Außenhandel gebremst, so Lang. Laut Angaben, die das Statistische Bundesamt am Freitag veröffentlichte, erlitt die Warenausfuhr im vergangenen Jahr einen Dämpfer und stagnierte bei einem Zuwachs von gerade einmal 0,8 Prozent. In den beiden Vorjahren hatte der Export noch um drei bzw. um 6,2 Prozent zugenommen. Im Dezember stieg der Wert der Ausfuhren jedoch insgesamt um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

»Deutschland wird sich nur dank einer steigenden Binnennachfrage durch Bautätigkeit und privaten Verbrauch über Null-Wachstum halten«, so BDI-Chef Lang. Wie kaum anders zu erwarten war, empfiehlt der BDI zur Abhilfe niedrigere Unternehmenssteuern, höhere (staatliche) Investitionen und eine Deregulierung von Genehmigungsverfahren für Großprojekte, damit diese schneller realisiert werden können. (dpa/Reuters/jW)