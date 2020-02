Kirk Douglas tot

AP Photo/Wally Fong Zwei Legenden: Kirk Douglas und seine Grübchen (1982)

Hollywoodstar Kirk Douglas ist mit 103 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn, der Schauspieler Michael Douglas, am Mittwoch auf Instagram und Facebook mit. Kirk Douglas drehte mehr als 80 Filme, seine berühmteste Rolle war die des Sklavenanführers »Spartacus«. »Mit großer Trauer verkünden meine Brüder und ich, dass Kirk Douglas uns heute im Alter von 103 Jahren verlassen hat«, hieß es in der Mitteilung von Michael Douglas. Für die Welt sei er eine Legende aus dem goldenen Zeitalter des Films gewesen, »aber für mich und meine Brüder Joel und Peter war er einfach Vater«. Er habe sein Leben gut gelebt und hinterlasse ein filmisches Erbe, das für die kommenden Generationen Bestand haben werde.

Der am 9. Dezember 1916 als Sohn eines armen jüdischen Emigrantenpaares in Amsterdam im US-Staat New York geborene Douglas finanzierte sich sein Chemie- und Literaturstudium als Ringkämpfer und Hausmeister. Seine Schauspielkarriere begann am Broadway, an den er auch nach seinem Dienst in der US-Marine während des Zweiten Weltkrieges zurückkehrte. Nachdem er Mitte der 40er Jahre im Film zunächst Schurkenrollen übernommen hatte, spielte er in den 50ern klassische Hollywoodhelden und wurde einer der gefragtesten Hauptdarsteller dieser Zeit. Mit Burt Lancaster bildete er ein kongeniales Duo. Douglas drehte mit großen Regisseuren wie Billy Wilder, Howard Hawks, Otto Preminger und Elia Kazan. Als bereits weltberühmter Star ermöglichte er Stanley Kubrick seine ersten großen Erfolge (»Wege zum Ruhm«, 1957; »Spartacus«, 1960). Seine beste schauspielerische Leistung lieferte Douglas wohl in der Titelrolle von Vincente Minnellis Filmbiographie »Vincent van Gogh – Ein Leben in Leidenschaft« (1956). Auch in späteren Jahren blieb er umtriebig, betätigte sich noch als 90jähriger gelegentlich als Blogger und trat noch oft in kleinen und größeren Rollen auf. Zuletzt stand er 2008 vor der Kamera.

Douglas’ wohl bedeutendste Leistung war allerdings nicht schauspielerischer Natur. Das von ihm auch produzierte Historienepos »Spartacus« über den berühmtesten Sklavenaufstand der römischen Antike (73–71 v. u. Z.) wurde nicht nur ein enormer Kassenerfolg, sondern auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Antikommunismus der McCarthy-Ära. Zusammen mit Edward Lewis engagierte Douglas den Drehbuchautor Dalton Trumbo, der auf der schwarzen Liste der geächteten kommunistischen Künstler stand und damit Berufsverbot hatte. Dass Douglas Trumbo auch offiziell als Autor des Films angab, steht heute symbolisch für das Ende der »Hollywood Blacklist«. (dpa/jW)