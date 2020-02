China halbiert Zölle auf US-Importe

CHINATOPIX/AP/dpa Billige Waren aus den Vereinigten Staaten gelangen in die Volksrepublik (Hafen von Qingdao, 4.2.2020)

Rund drei Wochen nach einer ersten Einigung im Handelsstreit mit den USA hat China die Halbierung im vergangenen Jahr verhängter Zölle auf einige US-Importwaren angekündigt. Das Finanzministerium in Beijing erklärte am Donnerstag, Abgaben auf rund 1.700 Produktgruppen sollten je nach Waren­art von zehn auf fünf beziehungsweise von fünf auf 2,5 Prozent gesenkt werden. Das soll ab dem 14. Februar gelten. Es betrifft Güter wie Geflügel, Meeresfrüchte und spezielle Lampen für die medizinische Forschung.

Die USA und China hatten Mitte Dezember eine erste Vereinbarung zur Beilegung ihres monatelangen Handelsstreits erzielt. Die Abgaben, die nun halbiert werden sollen, waren am 1. September in Kraft getreten. Bei der Teileinigung sagte China zu, im Gegenzug für Zollsenkungen der USA den Import von US-Produkten und -Dienstleistungen binnen zwei Jahren um 200 Milliarden Dollar zu steigern. In der Erklärung des Finanzministeriums in Beijing hieß es, China hoffe, dass die mit den USA getroffene Vereinbarung von beiden Seiten umgesetzt werden könne. So könnten die bilateralen Handelsbeziehungen gestärkt werden, was wiederum das Marktvertrauen und die Weltwirtschaft stütze. (Reuters/jW)