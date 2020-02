Erklärungen der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen und der DKP zur Ministerpräsidentenwahl

Erklärung der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen und der Other Music Academy e. V. / Yiddish Summer Weimar vom Mittwoch zur Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten:

(…) Wie soll sich jüdisches Leben und jüdische Kultur in Thüringen entwickeln, wenn die AfD – sei es direkt oder indirekt, in einer Koalition oder duldend – Teil einer Landesregierung ist? Vielfalt, kulturelle Pluralität, Toleranz, Offenheit und internationale Zusammenarbeit, Schutz und Förderung kultureller und religiöser Minderheiten sind die Leitmotive unserer Arbeit. Sie stehen damit diametral den nationalistischen und rassistischen Forderungen der AfD gegenüber.

Mit der Wahl des Ministerpräsidenten gemeinsam mit der AfD haben FDP und CDU den Tabubruch begangen und die Brandmauer gegen Faschismus und Rechtsextremismus eingerissen. (…) Was heute Wirklichkeit geworden ist, muss wieder undenkbar werden. Thüringen soll Heimat jüdischen Lebens und kreativer, impulsgebender jüdischer und jiddischer Kultur bleiben. Dies wird mit einer von rechtsextremen Kräften gewählten Landesregierung eine zunehmend schwere, wenn nicht unmögliche, Aufgabe.

Zur Wahl in Thüringen erklären Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP, und Volkmar Schneppat, Landesvorsitzender der DKP Thüringen:

Die AfD ist ein Ergebnis der Rechtsentwicklung in Deutschland. Zu dieser Rechtsentwicklung gehören die Aggressivität nach außen, die Kriegspolitik und Hochrüstung, und die Aggressivität nach innen, mit Militarisierung, Polizeigesetzen und Agenda-Politik. Diese Rechtsentwicklung wird nicht nur von den Unionsparteien und der FDP forciert und getragen, sondern auch von SPD und Grünen.

Die AfD wird genutzt, um den Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozialraub und Demokratieabbau zu spalten, um von den Betreibern dieser Politik in Kapital und Kabinett abzulenken. Sie wird genutzt, um die Leidtragenden dieser Politik aufeinanderzuhetzen, aber auch als reaktionäre Option, wenn das nicht mehr gelingt. (...)

Gestoppt werden kann sie nur durch eine Massenbewegung für Frieden, für soziale und demokratische Rechte, durch antifaschistischen Kampf, der auch die Verursacher der Rechtsentwicklung benennt.

Zur Klarheit in diesem Kampf gehört nämlich auch die Erkenntnis, dass der Schmusekurs, die Anbiederung an die unsoziale und geschichtsfälschende Politik, wie sie von der Mehrheit der Linkspartei in Thüringen betrieben wurde, nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist.

Erklärung von International Women Space vom Mittwoch: Wir sind kein Virus! Stoppt antiasiatischen Rassismus!

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in China wird in Europa und weltweit von antiasiatischem Rassismus berichtet. In Berlin wurde eine asiatische Frau von zwei Angreifern rassistisch attackiert und viele Asiatinnen und Asiaten werden auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit beschimpft und beleidigt. Die Gesundheitskrise, die durch den Coronavirus ausgelöst wurde, hat Medien wie das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu rassistischen Schlagzeilen veranlasst. (...)

Asien besteht aus 47 Ländern mit 4,4 Milliarden Einwohnern. Asien ist nicht ein Land, es ist der größte Kontinent der Welt. Viele Asiatinnen und Asiaten werden heute wie Viren behandelt. Dieser Rassismus muss aufhören. Wir wehren uns entschieden gegen jede Form von Rassismus. Unser Kampf wird nie enden.