Amtsbestätigung

Leah Millis/REUTERS Die Demokraten verhelfen Trump (M.) Sieg – wenn sie nicht endlich Sanders nominieren

Donald Trump strotzt vor Siegeszuversicht. In Iowa gewann er – de facto konkurrenzlos – die Vorwahlen, in seiner Rede zur Lage der Nation feierte er sich für seine ökonomischen Erfolge. Die freilich sind gar keine. Die Senkung des Spitzensteuersatzes hat ein gigantisches Loch in den Haushalt gerissen, die Staatsschulden wuchsen in drei Jahren Trump um fast 50 Prozent auf 984 Milliarden US-Dollar an, das behauptete Jobwunder übersetzt sich für Hunderttausende US-Amerikaner in Wahrheit in Armutslöhne ohne soziale Absicherung. Dennoch erfreut sich der US-Präsident derzeit der höchsten Zustimmungswerte seiner bisherigen Amtszeit. Wie kommt das?

Entscheidend ist die Schwäche der Opposition. Die Parteiführung der Demokraten hat die Niederlage von 2016 zu keinem Zeitpunkt ernsthaft aufgearbeitet. Deren Ursachen sollen demnach nichts mit Obamas neoliberaler Politik zu tun haben, bei der nach 2010 die Krisenkosten auf die lohnabhängigen Massen abgewälzt wurden, nichts mit der unpopulären Kriegspolitik von Außenministerin Hillary Clinton. Man schob andere Gründe vor: die Russen und Bernie Sanders.

Dies war der Ausgangspunkt für das Impeachment. Anstatt den Gegner politisch zu schlagen, setzte man auf ein Verfahren, bei dem von Anfang an klar war, dass das Ziel der Amtsenthebung nie erreicht würde.

Das Establishment der Demokraten besiegt sich lieber selbst, als sich einzugestehen, dass ihm der neoliberale Kurs der vergangenen 30 Jahre geschadet hat. Dabei bewirbt sich mit Sanders ein »Unabhängiger« um die Präsidentschaftskandidatur, der nicht zuletzt dank seiner riesigen Unterstützerschaft und der eingeworbenen Einzelspenden aus sämtlichen Milieus der US-amerikanischen Arbeiterklasse die größten Chancen hat, sich gegen Trump durchzusetzen. Wird Sanders nominiert, dann wird er auch Präsident der Vereinigten Staaten.

Doch im Interesse der sie stützenden Kapitalgruppen verliert die in Panik geratene Führung der Demokraten die Wahlen lieber gegen Trump, als sie mit Sanders zu gewinnen. Mit dem ehemaligen Republikaner und Milliardär ­Michael Bloomberg schickte sie verspätet einen Kandidaten mit seinem Privatvermögen ins Rennen, der ihr zwei Tage vor Verkündung seiner Kandidatur noch einmal 300.000 US-Dollar gespendet hatte. Die offene Korruption, die sie Trump nicht zu Unrecht vorwerfen, ist in die DNA der Demokraten genauso eingeschrieben.

Diese Partei zeigt sich zur Erneuerung unfähig. Genau wie bei Labour in Großbritannien geht der Riss mitten durch sie hindurch. Die demokratische Sozialistin und Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez befand kürzlich: »In jedem anderen Land wären Joe Biden und ich nicht in derselben Partei.« Die Erfolgschancen der Demokraten werden erst dann steigen, wenn der innerparteiliche Widerstand gegen ihre Führung Erfolg hat. Gegenwärtig aber erweist sich das konzeptlose Amtsenthebungsverfahren gegen Trump als das genaue Gegenteil: als Amtsbestätigungsverfahren.