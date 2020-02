jW

Täter benennen

Zu jW vom 3.12. und 25./26.1.: »Imperialistische Großraumwirtschaft« und »Merkel sagte kein einziges Mal ›Auschwitz‹ oder ›IG Farben‹«

Ausgerechnet in einer Würdigung von Reinhard Opitz entdecken wir eine Herabwürdigung unserer Kampagne »Verbrechen der Wirtschaft an Rhein und Ruhr«. Auf sie soll wohl zutreffen, dass sie, »moralisierend« und mit den »historischen Fakten nicht mehr in Einklang« stehend, den Faschismus als bloße Politik zum Zwecke der »Profitmacherei« durch eingesetzte Akteure darstelle. Na und? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht nur Opfern, (…) sondern auch Tätern ein Gesicht zu geben. So wie Wolfram Adolphi in dem Interview vom 25./26. Januar von seiner Romangestalt eines IG-Farben-Managers sagt, dass sie ein reales Vorbild habe. Eine reale IG-Farben-Gestalt, die in Nürnberg angeklagt, aber freigesprochen wurde, wird in Wuppertal mit einer Tafel (…) geehrt: Heinrich Hörlein war führend in der Zyklon-B-Produktion (…) tätig, und er war dann bei Bayer ein leitender Chemiker (…). Ein solcher Täter muss unserer Meinung nach benannt und angeprangert werden. Ebenso wie die Familie Quandt, die unermesslich am Krieg verdiente, und zwar mit Hilfe von Zwangsarbeitern, für die sie keine Entschädigung zahlte. Als diese bei Kriegsende nicht mehr gebraucht wurden, schickten die Quandt-Manager sie auf den Todesmarsch. (…) Der Opfer wird in einer Gedenkveranstaltung gedacht werden. An die Quandts wollen wir ebenso und meinetwegen »moralisierend« erinnern.

Ulrich Sander, Geschichtskommission der VVN-BdA NRW, Dortmund

Bewusste Irreführung

Zu jW vom 10.1.: »Vorhersehbarer Verrat«

In einem reißerisch betitelten Beitrag erwähnt der Autor auch meinen Namen. Er schreibt, Christa Luft habe das von Helmut Kohl vorgelegte Konzept der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, das der Wegbereitung des Anschlusses der DDR an die BRD nach Artikel 23 des Grundgesetzes diente, »faszinierend« und auch »wünschenswert« gefunden. Der Autor nennt wohl bewusst keine Quelle dafür, denn dann wäre der Kontext unmissverständlich (nachlesbar in meinem 1991 erschienenen und 1998 neu aufgelegten Aufbau-Taschenbuch »Zwischen WEnde und Ende«, jeweils S. 170).

Das Modrow-Kabinett war am 13./14. Februar 1990 von der Bundesregierung nach Bonn eingeladen, also wenige Tage nach Kohls öffentlicher Offerte, die D-Mark als offizielles Zahlungsmittel auf die DDR zu übertragen. Anders ließen sich die Ostdeutschen nicht in der DDR halten, so der um sein politisches Überleben kämpfende Kanzler. Hunderttausende DDR-Bürgerinnen und -Bürger waren von dem Angebot fasziniert und wünschten seine rasche Realisierung. Sie glaubten irrtümlich, das am DDR-Alltag Geschätzte würde erhalten bleiben, und die konvertierbare Währung gäb’s dazu. »Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr«, wurde skandiert.

Auf diese Stimmung habe ich in der Bonner Diskussionsrunde Bezug genommen und dann über zu erwartende Konsequenzen gesprochen. Wörtlich: »Wie bei allen Wünschen muss das Wie, die Machbarkeit, das Schrittmaß realistisch beurteilt werden … Wir alle sind uns hoffentlich darüber im Klaren, dass die Schaffung der Währungsunion nicht nur eine Frage des Fortschritts der Wirtschaftsreformen in der DDR ist und der Installierung einiger finanzpolitischer Instrumente. Es geht vielmehr um tiefgreifende ökonomische, soziale und eigentumsrechtliche Fragen, die alle davon berührt sind … Die Bürger der DDR werden kaum einsehen, weshalb sie im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges durch Reparationsleistungen und eine aufgezwungene Wirtschaftsordnung viele Opfer bringen mussten und nun vielleicht zum zweiten Male viel verlieren werden. Das … bringt kaum weniger Sorgen und Ängste hervor als der immer noch anhaltende Weggang von Menschen, so tragisch der natürlich ist« (S. 170).

Was Gerhard Feldbauer über mich schreibt, ist diffamierend und eine bewusste Irreführung der Leserschaft, der meine kritische Position zur Verkoppelung der beiden deutschen Staaten über die Währung nicht verborgen sein kann. Fake News gibt’s schon genug, mehr brauchen wir nicht!

Christa Luft, per E-Mail

Notstandsübung

Zu jW vom 3.2.: »Feindbild und Feindschaft«

China kann im auch im Fall des Kampfes gegen das Coronavirus machen, was es will, es wird in westlichen Augen immer falsch sein (…), während die Maßnahmen der Bundesregierung sang- und klanglos hingenommen werden. Es scheint selbstverständlich, dass man die Bürger mit Militärgerät ausfliegt, sie anschließend in Quarantäne steckt, wiederum in einer Anstalt der Bundeswehr, und sie dort festhält, auch wenn keine Infektion vorliegt. Das lässt (…) den Verdacht zu, dass die ganze Angelegenheit zu einem kleinen Notstandsmanöver genutzt wird, wie es das entsprechende Gesetz aus den 60er Jahren vorsieht, das seinerzeit ein Funken für die Flammen der 68er-Bewegung war.

Josef Witte, Hefei/China (Onlinekommentar)

Sehr wohl einsatzbereit

Zu jW vom 3.2.: »Vom Zirkulationsmarxismus«

In dem Artikel heißt es, »die Entwicklung ›grüner‹ Technologien … ist keineswegs soweit fortgeschritten, dass man Produktion und Konsumtion auf dem gegenwärtigen Niveau, nur mit ›grüner‹ Energie betrieben, belassen könnte.« Doch die Technologie ist hinreichend weit entwickelt. Es hapert nur an ihrem Einsatz. Der Anteil »grünen« Stromes betrug 2018 circa 38 Prozent (…). Er könnte höher sein, wenn für Speicher gesorgt würde. Das neoliberale Marktsystem zieht es aber bei stärkeren Winden vor, Windkraftwerke abzuregeln, damit Kohle- und Atomkraftwerke weiterlaufen können. Dabei steigt die Leistung einer Windkraftanlage mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Selbiges System tut alles dafür, dezentrale Energieerzeugung so unattraktiv wie möglich zu machen. Würden auf jedem Dach (…) Kollektoren installiert, wäre man der Energieautarkie näher. (…) Aber dann hätte ja jeder Anteil und Verfügungsgewalt in einem bisher mono- bzw. oligopolisierten Wirtschaftszweig. (…)

Heinrich Hopfmüller, Stadum