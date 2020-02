Das Gesetz von Jante

Bob Strong/REUTERS Wo liegt dieses Jante? Die märchenhaften Welten kehren zurück nach Skandinavien – zum Missfallen vieler. (Tierpfleger in Gyttorp, Schweden)

Manchmal ist es erstaunlich, wie die Bücher zu einem kommen. Oder kommt man zu den Büchern im richtigen Moment? Ich arbeitete die Sommersaison über in Mittelnorwegen in einer Bäckerei und stieß mehr zufällig auf die Neuausgabe von »Ein Flüchtling kreuzt seine Spur«, Aksel Sandemose war mir kein Begriff. Nach der Lektüre wird er mir unvergessen bleiben, denn was er auf diesen knapp 600 Seiten, in diesem wütenden gegen den Strich und alle Romankonventionen geschriebenen Buch zu Literatur macht, lässt einen unentwegt Ausrufezeichen in diesem Buch vermerken. Man stoppt, liest noch mal, legt das Buch zur Seite, liest noch mal.

Wütende Anklage

Der 1899 in der kleinen jütländischen Industriestadt Nykøbing Mors am Limfjord geborene Sandemose hat mit seinem 1933 veröffentlichten Werk den Begriff »Janteloven« geprägt, dem Gesetz von Jante, der in Skandinavien zum geflügelten Wort, ja mehr, zum Verhaltenskodex wurde. »Du sollst nicht glauben, etwas zu sein. Du sollst nicht glauben, so viel zu sein wie wir. Du sollst nicht glauben, klüger zu sein als wir. Du sollst nicht glauben, besser zu sein als wir«, heißt es unter anderem in diesen an den lutheranischen Katechismus angelehnten zehn Geboten, nach denen nur noch das elfte Gesetz, das des Strafgesetzbuches folgt. Diesen Gesetzen ist Sandemoses Erzähler und Alter Ego Espen Arnakke unterworfen, der vermeintlich zum Mörder wird.

Im Grunde ist »Ein Flüchtling kreuzt seine Spur« eine wütende Anklage des »Ichs« gegen das übermächtige »Wir« einer Konformität erzwingenden Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der jeder jeden kontrolliert, in der das kollektive Ganze das Individuelle erstickt, in der der Preis für die Freiheit des einzelnen im Ausgestoßensein besteht. Das ist bei Sandemose teilweise bis ins Groteske übertrieben, beispielsweise wenn er schreibt, dass die Kleinstadt nur Mörder und Krüppel erzeuge. Der Roman lebt von seiner Wut und der meisterhaften psychologischen Beschreibung seiner düster gezeichneten Kleinstadtfiguren.

Sandemose hat keinen Hehl daraus gemacht, dass das Buch stark von eigenen Erfahrungen bestimmt wird. Sein Alter Ego Espen Arnakke flieht aus der gesellschaftlichen Enge nach Neufundland oder verliert sich in phantastischen, märchenhaften Welten. Sandemose war selbst Flüchtling, ging nach Jahren auf See von Dänemark nach Norwegen, von wo er während der deutschen Besatzung 1941 bis 1945 nach Schweden ausweichen musste. Seit etwa 1931 schrieb er auf Norwegisch (Bokmål).

Seit 1933 ist viel Zeit vergangen, das »Janteloven« wurde in Skandinavien scheinbar begraben und selbst Sandemose nahm schon in der erweiterten Ausgabe von 1955, auf der auch diese Übersetzung beruht, seinen Zeilen ein wenig an Schärfe. Ist »Ein Flüchtling kreuzt seine Spur« also einer der Klassiker, die man nur noch historisch lesen kann? Ich meine, nein. Ich arbeitete die Monate in Norwegen mit anderen Migranten und lernte vielfach die Exklusionen kennen, die trotz Freundlichkeit und Abwesenheit einer klaren »Nein-Kultur« immer zu spüren sind. Vielleicht konnte ich mich deshalb so gut in diesen Flüchtling Espen Arnakke hineinversetzen, weil mein Umfeld aus einer ähnlichen Gruppe von Outsidern bestand. Da waren meine Arbeitskollegen in der Bäckerei, ein Kroate, der jede Nacht von Kriegserlebnissen seiner Jugend träumte und der tagsüber nicht mit derben Flüchen sparte, was in Norwegen schnell für entsetzte Gesichter sorgt. Es waren die polnischen Bauarbeiter, die rumänischen Fensterputzer, Schweden und Pakistani, Spanier und Kongolesen in den Kneipen kurz hinter dem Bahnhof in Oslo, die mir oftmals mit der Wut eines Sandemoses berichteten, dass sie hier in diesem besten aller Länder auf eine unsichtbare Mauer der Ablehnung stießen.

Gehen wie ein Norweger

»Es gibt wenig offenen Rassismus, aber damit dich die Norweger akzeptieren, musst du gehen wie ein Norweger«, meinte meine Chefin mit jamaikanischen Wurzeln und US-Pass einmal, als ich sie fragte wie es ihr nach 20 Jahren norwegischer Countryside ginge. Ich dachte an Knausgård, der in einem seiner Essays für die New York Times fragte: »Aber ist das nicht auch gut so? Denn es ist durchaus möglich, das Jante-Gesetz umzukehren und es als einen Ausdruck für ganz andere Formen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens zu interpretieren – zum Beispiel für Solidarität.« Ist es also ungerecht, so über einen intakten Sozialstaat zu urteilen?

Vermutlich. Am Ende seiner Fluchten ist Espen Arnakke in Neufundland angelangt und weiß: »Du kannst tausend Beschreibungen des Halfway Mountain finden, und alle sind gleichermaßen richtig. Ich verspüre den starken Drang, es dir jetzt zu sagen, dass der Berg groß ist und dass er viele Seiten hat, aber wer an den Boden gekettet war, sah Halfway Mountain nur von der Stelle aus, an der er lag.«