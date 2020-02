Botschaft: Chinesen häufiger angefeindet

Berlin. Die chinesische Botschaft in Berlin registriert wegen der Ausbreitung des Coronavirus mehr Anfeindungen gegen chinesische Bürger in Deutschland. »Die jüngsten Anfeindungsfälle und die fremdenfeindlichen Äußerungen in einzelnen Medien haben nach dem Coronavirusausbruch zugenommen und sind besorgniserregend«, teilte die Botschaft mit. Nach einem Angriff auf eine Chinesin in Berlin habe man die Polizei kontaktiert. »Inzwischen hat die Botschaft auch beim Auswärtigen Amt interveniert und notwendige Maßnahmen gefordert, um die Sicherheit, die legitimen Rechte und die Würde der chinesischen Staatsbürger zu gewährleisten.« (dpa/jW)