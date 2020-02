Tabubruch in Erfurt

Bodo Schackow/dpa Auf die Straße: Spontane Protestkundgebung am Mittwoch vor dem Thüringer Landtag in Erfurt

Am frühen Nachmittag brandete am Mittwoch im Thüringer Landtag in Erfurt Jubel bei der AfD-Fraktion auf. Der Coup war gelungen, die Überraschung perfekt. Im dritten Wahlgang war FDP-Landeschef Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD-Fraktion zum neuen Ministerpräsidenten des Freistaats gewählt geworden. Kemmerich bekam 45 Stimmen, eine Stimme mehr als der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). Der FDP-Mann ist damit der erste Landeschef der BRD, der mit den Stimmen der protofaschistischen Partei ins Amt gekommen ist – und zwar ausgerechnet in dem Bundesland, in dem einer der am weitesten rechts stehenden Landesverbände der AfD agiert.

Bei der Fraktion Die Linke herrschte nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, das auch die Quittung für eine offensichtlich falsche Einschätzung der politischen Lage ist, blankes Entsetzen. Ramelow, der auf einmal nur noch einfacher Landtagsabgeordneter ist, saß mit versteinerter Miene auf seinem Platz, verließ dann wortlos den Saal. Ein anderer Abgeordneter rief »Schämt euch!« in Richtung von FDP und CDU. Ramelows rechte Hand, Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff, verließ den Landtag fluchtartig und fuhr mit seinem Fahrrad davon. Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow verweigerte Kemmerich den Handschlag und warf ihm den Blumenstrauß vor die Füße. Die ehemalige Landtagsabgeordnete Johanna Scheringer-Wright problematisierte derweil den politischen Ansatz ihrer Partei: »Das Ergebnis zeigt, dass sich die Anbiederung des linken Spitzenpersonals an die CDU und FDP nicht ausgezahlt hat.«

Hennig-Wellsow hatte das Unglück wohl kommen sehen. In der Pause vor dem dritten Wahlgang zeigte sie sich entsetzt über die Ausgangslage, die sie als »katastrophal« bezeichnete. Offenbar hatte man bei der Linksfraktion darauf gesetzt, dass die CDU im dritten Wahlgang ihren Fraktionschef Mike Mohring ins Rennen schickt. Dann hätten sich die Stimmen von CDU und FDP auf Mohring und Kemmerich verteilt, und Ramelow hätte die Mehrheit gehabt.

Bei der AfD kannte die Freude derweil keine Grenzen. Keine zehn Minuten nach der Ministerpräsidentenwahl twitterte die Kovorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, bereits: »Gratulation an Ministerpräsident Thomas L. Kemmerich. An der AfD führt kein Weg mehr vorbei!« Kurze Zeit später sprach Vizebundessprecherin Beatrix von Storch über Twitter von einer »politischen Revolution in Thüringen: Bürgerblock schlägt Linksfront«. AfD-Landeschef Björn Höcke sagten dem Nachrichtensender NTV, es sei »ein guter Tag für Thüringen«. Thüringen habe sich »zu einem Linksstaat entwickelt«.

Ramelow war in den ersten beiden Wahlgängen, in denen er nur gegen den parteilosen AfD-Kandidaten Christoph Kindervater antrat, erwartungsgemäß gescheitert. Es galt jedoch als relativ sicher, dass er sich im dritten Wahlgang durchsetzen würde. In dem erhielt Kindervater keine Stimme mehr; alle 22 AfD-Abgeordneten dürften Kemmerich gewählt haben. Mohring kommentierte das kurz nach der Wahl mit den lapidaren Worten: »Wir haben den Kandidaten der Mitte gewählt, wir sind nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien.«

Bei der Partei Die Linke, SPD und Grünen im Bund herrschte weithin Fassungslosigkeit über die Vorgänge in Erfurt. Linke-Chef Bernd Riexinger sprach von einem »Tabubruch, der weitreichende Folgen haben wird«. Die Fraktionschefs Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung, in Thüringen habe »ein beispielloser Rechtsputsch« stattgefunden. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans warf CDU und FDP einen »unverzeihlichen Dammbruch« vor. »Dass die Liberalen den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte«, schrieb er auf Twitter.

Der neue Ministerpräsident hielt am Nachmittag eine Rede vor dem Landtag, in dem vor allem die Reihen der Linksfraktion sich weitgehend gelichtet hatten. Unterbrochen von wütenden Zwischenrufen und Hohngelächter von Linken, Grünen und SPD erklärte er, die »Brandmauer gegenüber den Extremen« bleibe stehen. Dann wurde ein Antrag auf Vertagung der Sitzung mit der Mehrheit von CDU, FDP und AfD angenommen. Zur vorgesehenen Berufung eines Kabinetts kam es nicht. In einem anschließenden Statement sagte Kemmerich, er wolle ein »sachorientiertes Kabinett« aufstellen, und machte CDU, SPD und Grünen das Angebot, sich ihrer »staatspolitischen Verantwortung zu stellen«.