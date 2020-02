Plötzlich ist er da

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/REUTERS Wirft Pässe von gnadenloser Präzision: Quarterback Patrick Mahomes (Mitte)

Eigentlich war die Saison der Kansas City Chiefs in der National Football League (NFL), der US-amerikanischen Profiliga im American Football, im Oktober bereits gelaufen. Im Spiel gegen die Denver Broncos hatte sich Quarterback und Superstar Patrick Mahomes am Knie verletzt. Wie lange er fehlen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Auch ein Ausfall für die restliche Saison konnte nicht ausgeschlossen werden.

Die Meisterschaft, der »Super Bowl«, er rückte so in weite Ferne für die Chiefs. Doch das Team und sein Trainer Andy Reid zeigten eine Qualität, die sie später auch in den Play-offs auszeichnen sollte: Von Rückschlägen lässt man sich nicht beeindrucken. Mahomes stand im November schon wieder auf dem Feld. Er habe nie daran gezweifelt, dass seine Mannschaft dieses Spiel noch gewinnen würde, sagte Mahomes nach dem 31:20-Erfolg gegen die San Francisco 49ers im 54. Super Bowl.

Vor dem letzten Viertel lagen die Chiefs mit 10:20 zurück. Mahomes hatte anscheinend keinen guten Abend erwischt. Zweimal warf er den Ball in die Hände des Gegners. Derartige Schwächephasen hatte sich der 24jährige in den Play-offs nicht erlaubt, als er die Chiefs gegen die Houston Texans und die Tennessee Titans ins Endspiel führte. Ein Comeback dieser Sorte schien angesichts der ausgezeichneten Verteidigung der 49ers an diesem Abend in Miami nahezu unmöglich.

Doch plötzlich ist Mahomes da, wirft einen Pass über 44 Yards zu Wide Receiver Tyreek Hill. Etwas später der Touchdown zum 17:20. Der Gegner aus San Francisco, der bisher so stark verteidigte, kann den Angriffen der Chiefs danach nichts mehr entgegensetzen. Diese Ohnmacht gegenüber der Präzision von Mahomes’ Würfen und der Geschwindigkeit seiner Mitspieler Hill und Travis Kelce hatten zuvor schon die Texans und Titans zu spüren bekommen.

Einmal ins Rollen gekommen, reißt dieser Angriff einfach alles um, was sich ihm in den Weg stellt. Es folgen zwei weitere Touchdowns – und die Chiefs holen sich tatsächlich den Sieg. Trainer Reid darf sich nun endlich Super-Bowl-Sieger nennen. Zuvor war der 61jährige zwar der Trainer mit den meisten Siegen auf dem Konto – ohne allerdings jemals im allerwichtigsten Spiel triumphiert zu haben.

Die Erzählung vom Coach als offensives Genie, das in den entscheidenden Momenten versagt, ist damit zu Ende. Sein Ziehsohn Mahomes wird zum besten Spieler des Super Bowl gewählt. Während der regulären Saison, als Mahomes sich nach der Rückkehr aus seiner Verletzungspause zuerst schwertat und Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens in aller Munde war, schien die Footballwelt kurzzeitig vergessen zu haben, wie gut der Mann mit dem Lockenkopf ist.

Mahomes, Reid und der Rest des Franchise werden nun zu Recht gefeiert – vor allem für ihre beeindruckende Offensive. Ein wichtiger Teil davon ist der schon erwähnte Tyreek Hill. Der vielleicht schnellste Spieler der NFL war im vergangenen Frühjahr in Verdacht geraten, seinen dreijährigen Sohn misshandelt zu haben. Auf einer Audioaufnahme ist zu hören, wie Hill über die körperliche Disziplinierung spricht und seine Verlobte bedroht.

Aus Mangel an Beweisen kam es nicht zur Anklage. Die Chiefs und Hill machten einfach weiter wie bisher. Sogar mit einem neuen Vertrag wurde der 25jährige ausgestattet. Dabei hatte Hill bereits 2014 eine Bewährungsstrafe von drei Jahren aufgebrummt bekommen, da er seine damals schwangere Freundin geschlagen und gewürgt hatte.

Die Chiefs verpflichteten ihn trotzdem. Auf der Jagd nach dem größtmöglichen sportlichen Erfolg sind Skrupel nicht gefragt.