»Gegen dieses Verbrechen wurde nichts unternommen«

EPA/RUBRA/dpa Gegen das Vergessen: Erinnerung an die Verbrechen im KZ Mauthausen (18.5.2008)

In der vergangenen Woche haben Nachfahren von fünf Spaniern, die im KZ Mauthausen ermordet wurden, Anzeige erstattet, um die Aufarbeitung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit voranzutreiben. Sie taten dies im argentinischen Konsulat in Vigo in Galizien, wählten also gewissermaßen einen Umweg. Worum geht es dabei?

Dieser Weg ist nicht neu: Bereits 2010 haben wir als »Verein zur Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses« in Argentinien eine Anzeige gegen die Verbrecher des Franquismus gemeinsam mit Familienangehörigen der Opfer erstattet, die in Spanien kein Gehör gefunden hatten. Hier verhindert das Amnestiegesetz eine echte Aufklärung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das zeigte sich vor einigen Jahren an dem Fall des Richters Baltasar Garzón, der faschistische Verbrechen aufarbeiten wollte, am Ende aber selbst vor Gericht stand (jW berichtete).

In Argentinien konnten wir dank der engagierten Richterin María Romilda Servini viele Fälle aus der Zeit der Franco-Diktatur vor Gericht bringen. Dabei geht es um Menschen, die damals verhaftet wurden, die verschwanden, die gefoltert oder gar ermordet wurden. Neu ist, dass es nun das erste Mal um Fälle von Spaniern geht, die in Konzentrationslager der Nazis deportiert worden sind.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez nahm vergangene Woche an der Gedenkfeier in Israel teil, verlor aber über von Nazis ermordete Spanier kein Wort. Verschiedene Medien kritisierten den Regierungschef in der Folge. Was ist diesbezüglich die Position Ihres Vereins?

Das ist leider die gängige Praxis in Spanien: Geredet wird viel über die Dinge, die im Ausland passierten, aber nicht so gerne darüber, welche Verantwortung dabei das eigene Land hatte. Die spanischen Opfer der Nazidiktatur dürfen nicht verschwiegen werden. Spanische Republikaner kämpften mit der französischen Armee als Teil der Résistance gegen die Deutschen. Einige von ihnen gehören zu den Helden, die Paris von den Nazis befreiten. Andere wurden gefangengenommen. Um 1940 fragte Nazideutschland den spanischen Staat, was mit diesen Menschen geschehen solle. Es gab daraufhin keine Antwort, und die Spanier wurden in die Lager geschickt.

In unserer Klage weisen wir daraufhin, dass die damalige Regierung Spaniens um diese Deportationen wusste. Auch Minderjährige waren davon betroffen. Dennoch wurde gegen dieses Verbrechen nichts unternommen.

Die aktuelle Regierung scheint sich zumindest in Ansätzen für das Thema zu interessieren. Vergangene Woche wurde in Madrid ein Gedenkstein für die spanischen Opfer im KZ Mauthausen eingeweiht.

Wir haben es mit einem kleinen Monument zu tun, bei dessen Einweihung ein paar Regierungsmitglieder anwesend waren. Mit einer wirklichen Aufarbeitung hat das allerdings nichts zu tun. Unser Verein fordert, dass die Opfer und ihre Angehörigen viel stärker in die offizielle Erinnerungsarbeit Spaniens einbezogen werden. Sie sind die Protagonisten, sie verdienen Wiedergutmachung.

Haben Sie Hoffnung, dass unter der neuen Regierung Spaniens und durch Ihre Anzeigen beim argentinischen Konsulat die Verbrechen des Franquismus aufgearbeitet werden?

Das hängt von der Entscheidung der Richter ab, nicht von der Regierung. Allerdings behindern viele Akteure in der spanischen Justiz die Aufarbeitung. Um so wichtiger wäre es, dass öffentliche Stellen einen Plan erarbeiten, welche Massengräber geöffnet werden, und sich dann um die Exhumierungen kümmern.

Genau das hat sich die neue Regierung vorgenommen (jW berichtete).

Wir verlassen uns auf nichts, solange wir nicht sehen, dass wirklich etwas passiert. Wir mussten uns daran gewöhnen, dass viel angekündigt wird, dann aber das Gegenteil passiert. Auch hier gilt: Die Perspektive der Opfer und ihrer Angehörigen muss in den Mittelpunkt gestellt werden.