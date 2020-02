Achse der Krieger

Kacper Pempel/REUTERS Nicht nur die Ehrengarde steht bereit: Polens Präsident Duda mit seinem französischen Amtskollegen Macron am Montag in Warschau

Polen wird sich an dem bisher deutsch-französischen Projekt zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers (Main Ground Combat System, MGCS) beteiligen. Dies erklärte Staatspräsident Andrzej Duda am Montag in Warschau anlässlich eines Besuchs seines französischen Kollegen Emmanuel Macron. Das Land werde diesen Panzer dann auch für die eigene Armee bestellen. Der MGCS gilt als Renommierprojekt der EU-Rüstungsindustrie und ist einstweilen noch in der Entwicklung. Ab 2035 soll er die Standardpanzer »Leclerc« (Frankreich) und »Leopard« (BRD und Polen) ersetzen. Militärexperten in Warschau wiesen darauf hin, dass dieses Projekt zum Ausdruck bringe, dass sich die europäischen NATO-Staaten wieder auf einen Landkrieg in der eigenen Region – konkret: gegen Russland – einstellten. Deshalb sei Polen an einer Beteiligung interessiert.

Auch sonst ging es bei Macrons Besuch viel um Kriegerisches. Der französische Präsident begrüßte die Bereitschaft Warschaus, eigene Soldaten für diverse EU-Militärinterventionen in Regionen bereitzustellen, an denen besonders Frankreich interessiert ist. Konkret fielen die Namen Libanon und Sahelzone.

Macron verwahrte sich gegen polnische Unterstellungen, er sei wegen seiner Forderung, den politischen Dialog mit Russland wieder aufzunehmen, »prorussisch«. Er sei, so Macron, auch nicht antirussisch, sondern »proeuropäisch«. Und wünsche sich eine EU, die ihre militärische Sicherheit besser selbst garantieren könne – als »Ergänzung der NATO, nicht gegen sie«. Er hoffe, dass auch die Polen künftig »daran glauben« würden, dass die EU sie notfalls verteidigen könne. Beide Seiten verkündeten eine »strategische Partnerschaft« und kündigten die Wiederbelebung des »Weimarer Dreiecks« als Koordinationsplattform zwischen der BRD, Frankreich und Polen an. Ein erster Termin des seit 2011 eingeschlafenen Gesprächsformats solle nach den polnischen Präsidentschaftswahlen im Mai stattfinden.

Macrons Besuch in Polen war der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Warschau seit 2013. Er kam zu einem Zeitpunkt, als sich nach dem »Brexit« das relative Gewicht Polens – und auch Frankreichs – in der EU erhöht. Das osteuropäische Land ist nach dem Ausscheiden Großbritanniens das nach der Bevölkerung fünftgrößte EU-Mitglied, nach seinem Bruttosozialprodukt steht es inzwischen auf Platz sechs.

Zum Streit um die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in Polen nahm Macron nur indirekt Stellung: Ihn »beunruhigten« manche Entwicklungen im Justizbereich, sagte er auf der Pressekonferenz mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau. Aber die französische Regierung wolle niemanden belehren; das Verfahren dazu werde von der EU-Kommission geführt, und diese habe dabei Frankreichs volle Unterstützung. Anders gesagt: Die bilateralen Beziehungen zwischen Paris und Warschau müssten darunter nicht leiden. Gemeinsame Positionen fanden Macron und seine Gastgeber für den in Brüssel laufenden Streit um das künftige EU-Budget: Der französische Präsident versprach, sich für die Beibehaltung der EU-Strukturhilfen einzusetzen; auch die Agrarpolitik samt entsprechenden Subventionen solle erhalten bleiben – im Interesse der »Ernährungssouveränität Europas«, wie es Macron formulierte. Beide Stichworte stehen im Gegensatz zu den Absichten für den EU-Haushalt, wie sie die Bundesregierung und einige andere Nettozahler in Nordeuropa durchsetzen wollen. Macrons Besuch in Warschau diente insoweit auch der Gewinnung eines potentiellen Bündnispartners innerhalb der EU. Und eines Absatzmarktes für französische Technologien bei Hochgeschwindigkeitszügen oder Atomkraftwerken – nicht zu vergessen die seit Jahren nicht entschiedene Ausschreibung, wer die polnische Marine mit neuen U-Booten ausstatten soll: ein deutsches oder ein französisches Konsortium.

Die deutsch-französische Konkurrenz war bei Macrons Warschauer Gesprächen als sprichwörtlicher Elefant unausgesprochen immer im Raum. Ein enger Berater Macrons hatte gegenüber der FAZ kurz vor der Reise erklärt, Paris wolle in Ostmitteleuropa wieder eine aktivere Rolle spielen. Im Klartext: der Bundesrepublik ihre Rolle als regionale Vormacht streitig machen.