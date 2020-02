Tausende Mediziner im Warnstreik

Julian Stratenschulte/dpa Überstundengeplagte Ärztinnen und Ärzte protestieren am Dienstag in Hannover

Tausende Ärztinnen und Ärzte haben am Dienstag gegen die Verhältnisse an den Universitätskliniken demonstriert. An der zentralen Kundgebung in Hannover nahmen nach Polizeiangaben rund 3.000 Menschen teil. Die meisten von ihnen folgten dabei dem Aufruf des Marburger Bundes zum ganztägigen Warnstreik »Kommen Sie zahlreich und vergessen Sie Ihren Arztkittel nicht!« hieß es auf der Internetseite der Gewerkschaft.

Ziel der Arbeitsniederlegung an 23 Einrichtungen war es, den Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zu erhöhen. Am Dienstag nachmittag sollte die nächste Runde der Tarifgespräche beginnen. Die Verhandlungen laufen seit Anfang November. Bisher hätten die Länder keine Bereitschaft gezeigt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sagte Marburger-Bund-Vize Andreas Botzlar. Die Beschäftigtenvertreter fordern unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat. Außerdem will die Ärztegewerkschaft eine automatisierte Erfassung der Arbeitszeit durchsetzen.

Insgesamt waren rund 20.000 Ärztinnen und Ärzte bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Die Notdienstversorgung in den Kliniken war laut Marburger Bund sichergestellt. Es galten demnach entsprechende Vereinbarungen. Geplante und nicht lebensnotwendige Eingriffe und Behandlungen wurden verschoben. Einige Kliniken wie die Berliner Charité haben keine Tarifbindung. Die Länder Berlin und Hessen haben eigene Tarifverträge. Auch für die Ärzte an weiteren einzelnen Unikliniken gelten eigene tarifliche Regelungen – etwa am Uniklinikum Hamburg, in Halle und in Mainz. (dpa/AFP/jW)