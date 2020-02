Tagung der Hardliner

Gregor Fischer/dpa Verspielte Besucher des Europäischen Polizeikongresses am Stand des Rüstungsherstellers Heckler und Koch

Am Dienstag hat Bundesinnen- und »Heimatminister« Horst Seehofer den 23. »Europäischen Polizeikongress« in Berlin eröffnet, zu dem nach Veranstalterangaben knapp 2.000 Personen erwartet werden. In seinem Redebeitrag sprach sich der CSU-Politiker für eine schnelle Aufstockung der Grenzschutzagentur »Frontex« aus, deren Aufgabe darin besteht, die EU-Außengrenzen gegen Migrantinnen und Migranten abzuschotten. Neben dem Thema Flucht und Migration finden auf dem diesjährigen Kongress eine Reihe an Veranstaltungen zu den Themen Digitalisierung und Ausrüstung der Polizei statt. Zudem wollen sich die Teilnehmer der »Wiederherstellung des Rechtsstaates« widmen, der für sie offenbar nicht mehr oder nur lückenhaft existiert, was angesichts des Auftritts von Seehofer und einer Reihe hochrangiger Funktionsträger aus Geheimdiensten und Polizeibehörden bemerkenswert ist.

Zugleich gilt der Kongress auch als politischer Stichwortgeber. Seit Jahren wird dort die Mär von zunehmender Gewalt gegen Polizeibeamte propagiert, obwohl diese im vergangenen Jahr in Berlin zurückgegangen ist. Während 2018 angeblich knapp 7.000 Vorfälle gezählt wurden, waren es für das vergangene Jahr – laut der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik selbst – rund 6.650 Gewalttaten, über deren Ausmaß jedoch nichts bekannt ist. Unbekannt ist auch das reale Ausmaß rechtswidriger Polizeigewalt, was sich in Kürze in Berlin ändern könnte. So soll es ab 2021 einen Polizeibeauftragten – und damit eine unabhängige Stelle – geben, um die Arbeit der Polizei zu kontrollieren. Diese noch zu schaffende Institution soll Ansprechpartner sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Polizeibeamtinnen und -beamte sein. Damit erfüllen SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen eine lange erhobene Forderung von Bürgerrechtsorganisationen.

Kaum zufällig dürfte derweil die Forderung des Präsidenten des Bundeskriminalamtes (BKA) , Holger Münch, nach einer Ausweitung der öffentlichen Videoüberwachung sein. Bei diesem Thema bestehe »aus Sicht der Strafverfolgung grundsätzlicher Handlungsbedarf«, betonte Münch am Dienstag gegenüber der Deutschen Presseagentur. »Heute muss, beispielsweise bei bundesländerübergreifenden Fluchtbewegungen, vorhandenes Material zunächst bundesweit eingesammelt werden«, sagte er. »Es liegt dann in der Regel in ganz unterschiedlichen Formaten und auf den unterschiedlichsten Datenträgern vor.« Vor der eigentlichen Sichtung seien weitere Bearbeitungsschritte nötig, die viel wertvolle Zeit kosteten. »In anderen Ländern in Europa ist man durch zentrale Speicherung öffentlicher Videoüberwachung viel schneller und effizienter«, so der BKA-Chef. Damit dürfte er sich des Applauses auf dem Polizeikongress sicher sein, wo er am heutigen Mittwoch auftreten wird.

Laut einem Bericht des Tagesspiegels kündigte Seehofer am Dienstag weitere Verbote faschistischer Organisationen an. Nach dem Verbot des militanten Neonazinetzwerks »Combat 18« habe man »noch andere Vereinigungen in der Prüfung«, so der Minister. Um welche es sich handelte, sagte er nicht.

Wie bereits im vergangenen Jahr hätte junge Welt gerne detaillierter über den Verlauf des Polizeikongresses berichtet, es wurde jedoch erneut eine Akkreditierung verweigert.