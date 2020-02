Immer noch oben

Christoph Schmidt/dpa Der Protest gegen »Stuttgart 21« richtet sich auch gegen die Profitgier der Autoindustrie (Stuttgart, 3.2.20)

Das Motto der Jubiläumsdemonstration gegen »Stuttgart 21« lautete: »Weg mit ›S 21‹ – der Flasche unter den Bahnhöfen«. Am Montag kamen 4.000 Menschen zur 500. Kundgebung vor dem durch Abrissarbeiten schwer geschädigten, denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude, um anschließend ihren Protest in einem Demonstrationszug weiter in die Innenstadt zu tragen. Auf dem Bahnhofsturm dreht sich ein riesengroßer, bei Nacht beleuchteter Mercedes-Stern. Er symbolisiert die Degradierung des Bahnverkehrs im Interesse der Autokonzerne. Die S-21-Gegner projizierten am Montag die Zahl 500 und das Logo mit dem durchgestrichenen »Stuttgart 21« unter den Stern auf den Turm.

Zwei Alleinstellungsmerkmale kann man der Bewegung gegen »Stuttgart 21« attestieren: Hartnäckigkeit und Expertenwissen. Seit dem 26. Oktober 2009 demonstrieren die S-21-Gegner jeden Montag. Seit dem 17. Juli 2010 wird bei Wind und Wetter auf dem Arnulf-Klett-Platz direkt gegenüber dem Hauptbahnhof rund um die Uhr eine Mahnwache gehalten. Dennoch stellte Angelika Linckh vom Aktionsbündnis gegen »S 21« am Montag klar: »Wir berauschen uns nicht an unserem Durchhaltevermögen. Wir sind empört, dass an diesem Projekt bedenkenlos weitergebaut wird.«

Anders als die Spitzen des Katastrophenbetriebs Deutsche Bahn AG verstehen die Demonstranten etwas vom Eisenbahnverkehr. Bis ins kleinste technische Detail konnten ihre Experten nachweisen, dass »S 21« einen Rückbau von Schieneninfrastruktur bedeutet, der geplante Durchgangsbahnhof ein Flaschenhals ist, in mehrfacher Hinsicht die Sicherheit von Bahnreisenden und -personal gefährdet und die Klimakatastrophe befeuert.

Christoph Schmidt/dpa Bei der 500. Jubiläumsdemo hatten die S-21-Gegner regen Zulauf (Stuttgart, 3.2.2020)

Unterstützung als Hauptredner bekamen die S-21-Gegner von den Verkehrsexperten Hermann Knoflacher von der Technischen Universität Wien und ­Heiner Monheim vom Trierer Institut für Raumentwicklung und Kommunikation. Knoflacher betonte in seiner Rede, dass mit »S 21« sinnlos Geld vergraben werde, das zum Ausbau von wichtigen Strecken gebraucht würde. Monheim erklärte, dass »S 21« in Anbetracht der »offenkundigen Klimakrise erst recht Wahnsinn ist«. Als »heimliches Ziel der Erfinder von ›S 21‹« werde die Zukunft der Autostadt Stuttgart durch ein kapazitätsbegrenztes Bahnsystem und einen Flaschenhalsknoten langfristig gesichert. Schließlich seien die früheren Bahn-Chefs Heinz Dürr, Hartmut Mehdorn und Rüdiger Grube aus der Konkurrenz der Luftfahrt- und Autoindus­trie gekommen. »Und waren vorher alles andere als begeisterte Bahnfahrer«, sagte Monheim. Gemeinsam haben die beiden Verkehrsexperten anlässlich des Demojubiläums einen »Stuttgarter Appell« an die Hauptverantwortlichen für »S 21« verfasst, in dem sie ein Moratorium fordern und sechs Punkte für ein Umstiegskonzept aufstellen.

Der Aufruf wird wie alle anderen zuvor auch ungehört bleiben. Denn es geht im Kern bei »S 21« nicht um ein Verkehrsprojekt, sondern um Immobilienspekulation mit dem Bahnhofsgebäude und den freiwerdenden ober­irdischen Gleisflächen in der Stuttgarter Innenstadt. Bei der im Anschluss an die Montagsdemo im brechend vollen Saal des Stuttgarter Rathauses anberaumten Veranstaltung wies Heiner Monheim darauf hin, dass solche Großprojekte wesentlich darauf zielten, öffentliches Geld in Milliardenhöhe auf die Konten von Baukonzernen, Banken und in die Taschen von korrupten Politikern zu schaufeln. Auch nächste Woche werden die Montagsdemos weitergehen.