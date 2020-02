Und der Wind pfeift dazu

Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa Geschafft: Erleichtertes Aufatmen bei Francesco Friedrich nach dem zweiten Durchgang

Reine Formsache war es dann doch nicht. Bobpilot Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg) führte vor dem letzten, achten Weltcuprennen im schweizerischen St. Moritz vor seinem deutschen Dauerrivalen Johannes Lochner (BC Stuttgart Solitude). Am Ende hat’s, soviel sei verraten, für den »Dominator« Friedrich zum Gesamtsieg im Viererbob gereicht. Allerdings nur knapp.

Friedrich ging auf der Olympiabobbahn im Kanton Graubünden mit Candy Bauer, Martin Grothkopp (beide BSC Sachsen Oberbärenburg) und Thorsten Margis (SV Halle) in die Startspur, Lochner mit Florian Bauer (BRC Ohlstadt), Christopher Weber (BSC Winterberg) und Tobias Schneider (BC Bad Feilnbach). Der Eiskanal wurde 1904 in Betrieb genommen. Er ist der älteste und zugleich der weltweit letzte aus Natureis. Jedes Jahr wird die Bahn neu gebaut und präpariert. Und jedes Jahr ist ihre Linienführung etwas anders. Kompliziert sei sie mit den vier Rechtskurven außerdem, berichten Piloten, mit den Lenkseilen müsse man sensibel umgehen. Die Fahrt über gut 1.700 Meter dauert etwa 75 Sekunden. In der Kurve »Horse-Shoe« müssen die Fahrer die viereinhalbfache Erdbeschleunigung aushalten, vor der »Martineau Corner« erreichen sie in der Spitze bis zu 150 km/h. Friedrich schätzt die Bahn, mehrere Gründe hat er dafür. Vor dem Start sagte er: »St. Moritz ist die erste Bahn, auf der ich Weltmeister wurde.« Sie sei so schön, so leise, so still, »man hört nur den Wind pfeifen«.

Was man wissen sollte: Ein Wettbewerb besteht aus zwei Läufen. Friedrich hatte vor dem Abschlussrennen 1.502 Punkte, Lochner 1.449. Der Erstplazierte fährt 225 Punkte ein. Hätte Lochner gewonnen, wäre er auf 1.674 Punkte gekommen. Friedrich hätte mindestens Sechster werden müssen, um im Endklassement des Viererbob-WC vor Lochner zu bleiben (oder mit Taschenrechner: 1.502 plus 176 Punkte für Platz sechs macht 1.678 Punkte).

Nach dem ersten Durchgang in St. Moritz staunten die Zuschauer nicht schlecht, auf der Anzeigentafel stand: Lochner Rang eins, Friedrich Rang sieben. Friedrich wäre bei diesem Stand hinter Lochner gelandet. Nach dem zweiten Lauf konnte er aber aufatmen – die Konkurrenz patzte. Friedrich wurde Fünfter, weit abgeschlagen mit sieben Zehntel Rückstand auf den Sieger Justin Kripps aus Kanada. Lochner, nach dem ersten Lauf noch führend, verlor im zweiten an Boden und wurde Dritter. Zwischen Lochner und Friedrich schob sich Nico Walther (BSC Sachsen Oberbärenburg) mit seiner Crew auf Platz vier.

Selbstkritisch kommentierte Friedrich seine Plazierung: »Die ist suboptimal, spiegelt aber die gesamte Trainingswoche wider.« Fahrerinnen sprangen im Training ein, seine Jungs kurierten derweil grippale Infekte aus. Unterm Strich ist der Pirnaer, wie schon in der Saison zuvor, Gesamtweltsupsieger im Viererbob geworden. Lochner wiederum ärgerte sich über einen »Quersteher« im zweiten Lauf. Fahrfehler kosten entscheidende Hundertstelsekunden Zeit, so Lochner, »und den Sieg«.

Bundestrainer René Spies bilanzierte das Rennwochenende so: »Mit Platz, drei, vier und fünf war es ein sehr gutes Mannschaftsergebnis.« Obwohl er gerne um den Tagessieg mitgefahren wäre. Friedrich sei aber nicht in Normalform gewesen. Spies mahnte: Die Kontrahenten Kripps und Oskars Kibermanis aus Lettland seien in Schlagdistanz. »Das war ein Warnschuss, alle Topteams kommen jetzt vor dem Saisonhöhepunkt auf.« Spies meint die Bob-WM in knapp drei Wochen im sächsischen Altenberg im Osterzgebirge. Dort müssten seine Starter eine »starke Performance« bieten, »um am Ende wieder oben stehen zu können«.