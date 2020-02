Ministerien uneinig über »Wasserstoffplan«

Berlin. Das Bundesumweltministerium hat sich skeptisch zu einem zentralen Punkt der Wasserstoffstrategie des Wirtschaftsressorts geäußert. »Wir reden in erster Linie davon, dass Wasserstoff aus erneuerbaren Energien entsteht. Das ist der Fokus, den wir haben«, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin.

Es dürfe dabei kein sogenanntes Greenwashing geben. Es sei wichtig, dass das Gas auf eine nachhaltige Art und Weise produziert werde. Das Bundeswirtschaftsministerium will dagegen auch Erdgas einsetzen und das frei werdende Klimagas CO2 etwa in Norwegens alten Gasspeichern unterirdisch einlagern. (Reuters/jW)