»Brexit«-Machtgerangel geht weiter

Francisco Seco/AP/dpa Michel Barnier, EU-Chefunterhändler für Fragen der »Brexit«-Abwicklung, dürfte mit seinen Vorstellungen in London erneut auf Widerstand stoßen

EU-»Brexit«-Unterhändler Michel Barnier setzt weiter auf eine Politik der Stärke gegenüber Großbritannien. Der Franzose hat nun der Regierung in London Bedingungen für ein Freihandelsabkommen nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union (»Brexit«) angekündigt. Voraussetzung seien die Einhaltung gleicher Wettbewerbsbedingungen und eine Einigung auf Fischereirechte, sagte Barnier am Montag in Brüssel. Der Zugang für britische Waren und Dienstleistungen zum EU-Binnenmarkt werde davon abhängen, wie eng sich Großbritannien künftig an EU-Regeln und -Standards halte – was London nicht pauschal zusagen will.

Unternehmen müssten sich schon jetzt darauf einstellen, dass auch das beste Freihandelsabkommen nicht mit den bisherigen Wirtschaftsbeziehungen im gemeinsamen Markt vergleichbar sei, versuchte Barnier erneut Handlungsdruck aufzubauen. Unter anderem seien Zollformalitäten unvermeidlich. Das seien »die mechanischen Konsequenzen der Bedingungen, die Großbritannien gewählt hat«.

Großbritanniens Premier Boris Johnson konterte ebenfalls am Montag und sagte: »Wir wollen einen umfassenden Freihandelsvertrag ähnlich zu dem Kanadas«. Sein Land werde sich bei den anstehenden Gesprächen mit Brüssel aber auf keinen Fall vertraglich auf die Einhaltung von EU-Standards bei Umweltschutz, Arbeitnehmerrechten und staatlichen Wirtschaftshilfen festlegen lassen.

Großbritannien hatte die EU in der Nacht zum Sonnabend verlassen. Praktisch hat sich aber noch fast nichts geändert, weil in einer Übergangsfrist bis Endes des Jahres alle bisherigen Regeln im Königreich weiter gelten. Bis dahin sollten die wichtigsten Fragen vertraglich geregelt sein, sonst kommt es zum sogenannten harten Bruch. Im letzteren Falle würden wohl nur die international vereinbarten Regeln der Welthandelsorganisation WTO für den Warenaustausch EU–Großbritannien gelten.

Neben der Grundsatzfrage, wie eng die Handelsbeziehungen sein können, geht es um einige umkämpfte Einzelpunkte. Dazu zählen die Fischereirechte – ohne Einigung dürften EU-Kutter nicht mehr in die britischen Fischgründe einfahren und umgekehrt. Auch muss geklärt werden, unter welchen Bedingungen die britische Finanzwirtschaft ihre Dienstleistungen in der EU anbieten darf. (dpa/jW)