Verdi erzielt Einigung mit Uniklinik Jena

Jena. Verdi und der Vorstand des Universitätsklinikums Jena (UKJ) haben am Montag einen Tarifvertrag zur Entlastung der Beschäftigten unterzeichnet. Ziel ist es laut Mitteilung der Dienstleistungsgewerkschaft, »Belastungssituationen« vor allem im Pflege- und Funktionsdienst »zu identifizieren, zu vermeiden und zu beseitigen«. Der Vertrag gelte für Beschäftigte sowie Auszubildende des UKJ, nicht aber für Ärzte sowie wissenschaftliches Personal.

Von nun an gebe es für jede Station feste Personalschlüssel. Außerdem sollen zusätzliche Stellen zum Beispiel in der OP- und Anästhesiepflege geschaffen werden. Im vergangenen Jahr hatten die Beschäftigten in der Pflege mit Warnstreiks auf die Personalsituation und die permanente Überlastung hingewiesen. Der Tarifvertrag tritt rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft. Am Jenaer Uniklinikum sind etwa 1.800 Menschen in der Pflege beschäftigt. (jW)